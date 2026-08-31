Πούτιν και Σι συναντήθηκαν στο Κιργιστάν: Στο τραπέζι ενέργεια, εμπόριο και κοινό μέτωπο απέναντι στη Δύση

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο Μπισκέκ του Κιργιστάν, στο περιθώριο της 26ης Συνόδου Κορυφής του Οργαν...
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο Μπισκέκ του Κιργιστάν, στο περιθώριο της 26ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσπάθεια Μόσχας και Πεκίνου να εμβαθύνουν τη στρατηγική και οικονομική συνεργασία τους σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.
Πρόκειται για τη δεύτερη διά ζώσης συνάντηση των δύο ηγετών μέσα στη χρονιά, με τις συνομιλίες τους να διαρκούν αρκετές ώρες και να επικεντρώνονται στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, στην ενεργειακή συνεργασία και στον συντονισμό των στρατηγικών τους για την ασφάλεια στην Κεντρική Ασία.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης μεγάλα κοινά έργα υποδομών, η ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών σε εθνικά νομίσματα και η προοπτική μονιμοποίησης του καθεστώτος ταξιδιών χωρίς βίζα μεταξύ Ρωσίας και Κίνας.
Putin met Xi Jinping in Bishkek. pic.twitter.com/4zyOadfHv1— Clash Report (@clashreport) August 31, 2026
Στο τραπέζι ο Power of Siberia 2Ιδιαίτερη βαρύτητα στις συνομιλίες δόθηκε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της προσέγγισης Μόσχας και Πεκίνου.
Μεταξύ των μεγάλων κοινών σχεδίων που συζητήθηκαν ήταν η πρόοδος γύρω από τον προτεινόμενο αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia 2, μέσω του οποίου η Ρωσία επιδιώκει να διοχετεύσει μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας προς τις ασιατικές αγορές.
Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μόσχα, καθώς επιχειρεί να αναπροσανατολίσει τις ενεργειακές εξαγωγές της προς την Ασία.
«Η συνεργασία αναπτύσσεται με επιτυχία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας. Υλοποιούμε μεγάλα έργα στον ενεργειακό τομέα, στη βιομηχανία, στο Διάστημα, στις μεταφορές και στα logistics», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο.
Συναλλαγές σε ρούβλια και γουάνΟι δύο ηγέτες έδωσαν επίσης έμφαση στην περαιτέρω επέκταση του εμπορίου με τη χρήση των εθνικών νομισμάτων των δύο χωρών.
🚨'Uncertainty grows against the backdrop of unprecedented changes' — China's Xi Jinping tells Vladimir Putin.🇨🇳🇷🇺
'The Shanghai Cooperation Organization carries an important mission to preserve stability and facilitate the development of the region' pic.twitter.com/EuwQh3jDWc— Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) August 31, 2026
Η Μόσχα και το Πεκίνο επιδιώκουν με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τους δυτικούς χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των μεταξύ τους οικονομικών συναλλαγών απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις.
Παράλληλα, Πούτιν και Σι επανέλαβαν το κοινό τους όραμα για μια διευρυμένη πολυπολική παγκόσμια αρχιτεκτονική, προβάλλοντας τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης ως έναν μη δυτικό πόλο απέναντι στα παραδοσιακά διατλαντικά σχήματα συνεργασίας.
Πούτιν: Να γίνει μόνιμη η κατάργηση της βίζαςΞεχωριστό κεφάλαιο των συνομιλιών αποτέλεσε η διευκόλυνση των μετακινήσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Πεκίνο προκειμένου το καθεστώς ταξιδιών χωρίς βίζα μεταξύ Ρωσίας και Κίνας να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, εφόσον και η κινεζική πλευρά θεωρεί μια τέτοια εξέλιξη εφικτή και επωφελή.
Putin to Xi Jinping:
Business and humanitarian contacts are undoubtedly facilitated by the 30-day visa-free regime. You announced this initiative a year ago, on September 2nd, at our meeting in Beijing.
We supported it, and this arrangement is currently in effect until the end… pic.twitter.com/aZKU3nHzbL— Clash Report (@clashreport) August 31, 2026
«Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε από κοινού ώστε το καθεστώς χωρίς βίζα να γίνει μόνιμο, εφόσον η κινεζική πλευρά το θεωρεί δυνατό και χρήσιμο», είπε ο Πούτιν στον Σι Τζινπίνγκ.
Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η δυνατότητα ταξιδιών χωρίς βίζα έχει ήδη δώσει σημαντική ώθηση στον τουρισμό μεταξύ των δύο χωρών.
Όπως ανέφερε, οι τουριστικές ροές μεταξύ Ρωσίας και Κίνας αυξήθηκαν κατά 43% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.
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