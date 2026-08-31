«Στο στόχαστρο η Βρετανία»: Πρώην Ρώσος αξιωματούχος προειδοποιεί για πλήγματα σε εργοστάσια κατασκευής drones

Ένας άλλοτε υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι «άγνωστες πηγές» θα μπορούσαν να επιτεθούν σε βρετανικά εργοστάσια που κατασ...



Τα σχόλια του Φεντόροφ στο Newsnight ήρθαν μετά την καταδίκη του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, της συμφωνίας Ηνωμένου Βασιλείου-Ουκρανίας. Kατηγορώντας τη Βρετανία τη Δευτέρα ότι εμπλέκεται όλο και περισσότερο στον πόλεμο, o Πεσκόφ δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πού θα μπορούσαν να παραχθούν οι γαλλικοί πύραυλοι στην Ουκρανία, ώστε οι εγκαταστάσεις να μπορούν να στοχευθούν.



Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο κατηγόρησε τη Βρετανία για κλιμάκωση της σύγκρουσης, αφού Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρετανικής κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις εντός της Ρωσίας. Η πρεσβεία προειδοποίησε ότι η αυξημένη βρετανική εμπλοκή θα έχει και αυξημένες συνέπειες. Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, επανήλθε κατόπιν με νέες απειλές.



Η Βρετανία έχει επεκτείνει σημαντικά την υποστήριξή της προς την Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τον Απρίλιο, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ένα πακέτο υποστήριξης που περιλαμβάνει τουλάχιστον 120.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα παραδοθούν στην Ουκρανία φέτος, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας, αναγνώρισης και εφοδιαστικής.



Μιλώντας τη Δευτέρα στο Κίεβο, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να παρέχει στην Ουκρανία τα όπλα που χρειάζεται για να αμυνθεί.



«Αυτή είναι η στιγμή να συνεχίσουμε την πίεση στη Ρωσία, η στιγμή να περιορίσουμε την ικανότητά τους να εντοπίσουν αυτόν τον παράνομο πόλεμο», είπε. «Η Ουκρανία υπήρξε προστάτης της Ευρώπης – δεν αποδυνάμωσε την ασφάλειά μας, αλλά είναι η πρώτη γραμμή για να διατηρήσουμε την Ευρώπη ασφαλή».



Πηγή: skai.gr

Ένας άλλοτε υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι «άγνωστες πηγές» θα μπορούσαν να επιτεθούν σε βρετανικά εργοστάσια που κατασκευάζουν drones για λογαριασμό της Ουκρανίας.Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Αντρέι Φεντόροφ, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδ ότι τα εργοστάσια στη Βρετανία που παράγουν drones για την Ουκρανία θα μπορούσαν να γίνουν στόχος «ημιστρατιωτικών» ή «άγνωστων» δυνάμεων ως απάντηση στην αυξανόμενη στρατιωτική υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Κίεβο.Ο Φεντόροφ δήλωσε στην εκπομπή Newsnight του BBC ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δέχεται πιέσεις από την κοινή γνώμη και τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης να αναλάβει δράση κατά της Βρετανίας.«Κάτι μπορεί να συμβεί με επιχειρήσεις, με εργοστάσια, που παράγουν drones για την Ουκρανία», δήλωσε στο BBC. «Θα μπορούσαν να δεχθούν επίθεση — όχι από τη Ρωσία, αλλά από άγνωστες πηγές».Είπε ότι δεν μπορούσε να «αποκλείσει 100% ότι μπορεί να υπάρξει κάποια ημιστρατιωτική» δράση, σημειώνοντας την πιθανότητα κυβερνοεπιθέσεων — επίσης από «άγνωστες πηγές, όχι σε επίσημο επίπεδο, φυσικά» — ή απροσδιόριστων πολιτικών μέτρων κατά της Βρετανίας.Τα σχόλιά του ήρθαν μετά την ανακοίνωση συμφωνίας από τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κίεβο, σύμφωνα με την οποία το Λονδίνο θα παράσχει στο Κίεβο απόρρητη τεχνολογία για την κατασκευή ενός πυραύλου κρουζ, γαλλοβρετανικής σχεδίασης, στην Ουκρανία.Το Ηνωμένο Βασίλειο προμηθεύει την Ουκρανία με βρετανικούς πυραύλους κρουζ από το 2023, αλλά η νέα συμφωνία θα επιτρέψει στην Ουκρανία να ξεκινήσει την κατασκευή γαλλικών πυραύλων SCALP, ο οποίος περιέχει βρετανικά εξαρτήματα, στην εγχώρια αγορά.Στις πρόσφατες επιθέσεις κατά της Ρωσίας, η Ουκρανία χρησιμοποίησε τους δικούς της πυραύλους Κρουζ, με την ονομασία FP-5 ή Flamingo, που κατασκευάζονται από την εγχώρια αμυντική εταιρεία Fire Point. Ο ουκρανικός πύραυλος Κρουζ, ο οποίος είναι γνωστός για την ακρίβειά του σύμφωνα με το πρόγραμμα Missile Threat του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ουκρανία να επεκτείνει τις επιθέσεις της σε πιο προστατευμένους στόχους, όπως ρωσικά κέντρα διοίκησης