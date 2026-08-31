Μυοκαρδίτιδα: Τα συμπτώματα που μπορεί να «κρύβουν» ένα σιωπηλό εχθρό για την υγεία

H μυοκαρδίτιδα είναι μια ασθένεια χαρακτηριστικό σύμπτωμα της οποίας είναι η φλεγμονή του καρδιακού μυ, γνωστού και ως μυοκαρδίου, του μ...

H μυοκαρδίτιδα είναι μια ασθένεια χαρακτηριστικό σύμπτωμα της οποίας είναι η φλεγμονή του καρδιακού μυ, γνωστού και ως μυοκαρδίου, του μυϊκού στρώματος του τοιχώματος της καρδιάς. Πώς θα αναγνωρίσετε τα συμπώματα και ποιες είναι οι αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτή την ασθένεια.





Αυτός ο μυς έχει μια πολύ σημαντική δουλειά. Είναι υπεύθυνος για την άντληση του αίματος το οποίο και το μετά πηγαίνει σε όλο το σώμα. Κάνει όλη τη σκληρή δουλειά της συστολής και της χαλάρωσης του αίματος μέσα και έξω από την καρδιά.





Στο μυοκάρδιο βρίσκονται οι δύο κόλποι και οι δύο κοιλίες της καρδιάς, που σχηματίζουν το μυοκάρδιο των κόλπων και το μυοκάρδιο των κοιλιών, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους.





Όταν ο μυς έχει φλεγμονή η δυνατότητά του να αντλεί αίμα δεν είναι αποτελεσματική. Οταν ο μυς γενικά δεν λειτουργεί σωστά υπάρχει ανώμαλος καρδιακός ρθυμός, πόνος στο στήθος ή ακόμα και δύσπνοια. Σε ακόμα πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθούν θρόμβοι αίματος, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε έμφραγμα ή και εγκεφαλικό με δυσάρεστες συνέπειες στην καρδιά που μπορεί να επιφέρουν ακόμα και θάνατο.





Η φλεγμονή είναι μια αντίδραση του οργανισμού σε οποιοδήποτε τραύμα ή μόλυνση. Όπως όταν για παράδειγμα όταν κόβουμε το δάκτυλό μας. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο ιστός γύρω από τα κύτταρα πρήζεται και γίνεται κόκκινος - ένα από τα πιο κλασικά σημάδια της φλεγμονής -.





Το ανοσοποιητικό σύστημα στο σώμα μας παράγει ειδικά κύτταρα τα οποία σπεύδουν στην περιοχή του τραύματος και πραγματοποιούν «επισκευές». Ωστόσο το ανοσοποιητικό σύστημα κάποιες φορές ή κάποια άλλη αιτία φλεγμονής μπορεί να οδηγήσει σε μυοκαρδίτιδα.





Οι αιτίες πίσω από την μυοκαρδίτιδα

Σε αρκετές περιπτώσεις η ακριβής αιτία της μυοκαρδίτιδας δεν είναι εντοπίσιμη. Όταν αυτή εντοπίζεται, συνήθως πρόκειται για φλεγμονή η οποία φτάνει στον καρδιακό μυ όπως συμβαίνει με τη μόλυνση από ιό, βακτήριο, παράσιτο ή και ακόμα και από μύκητα.





Στην προσπάθειά του να αμυνθεί το ανοσοποιητικό μας, κάνει ανοσοαπόκριση για να ξεφορτωθεί την ασθένεια και αυτο «κουράζει» τον καρδιακό μυ. Κάποια αυτοάνοσα νοσήματα όπως ο λύκος (SLE) μάλιστα μπορεί να στρέφει το ανοσοποιητικό σύστημα κατά της καρδιάς με αποτέλεσμα να δημιουργείται φλεγμονή και καταστροφή του μυοκαρδίου.





Σύμφωνα με Ίδρυμα για τη μυοκαρδίτιδα (Myocarditis Foundation), οι ιοί είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες εκδήλωσης μυοκαρδίτιδας. Ο ιός ανθρώπινου έρπητα 6 ακόμα και ο Parvovirus B19 είναι μεταξύ αυτών.





Άλλες πιθανότητες που μπορεί να κρύβονται από πίσω είναι οι ηχοϊοί (γνωστό ότι προκαλούν γαστρεντερική λοίμωξη), ο ιός Epstein-Barr (προκαλεί μονοπυρήνωση) και ο ιός της ερυθράς.





Η μυοκαρδίτιδα μπορεί επίσης να προκύψει από μόλυνση με Σταφυλόκκοκο (Staphylococcus aureus) ή το Corynebacterium diptheriae.





Τα συμπτώματα

Η μυοκαρδίτιδα μπορεί να επηρεάσει τον οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε ηλικία και στην αρχή μπορεί να μην υπάρχουν συμπτώματα. Αν ωστόσο εξελιχθούν τότε αυτά μπορεί να μοιάζουν με γρίπη.





Συγκεκριμένα μπορεί κάποιος να αισθανεται:





κούραση

δυσκολία στην αναπνοή

πυρετός

πόνος στις αρθρώσεις

οίδημα στα κάτω άκρα

σφίξιμο στο στήθος

Κάποιες φορές τα συμπτώματα μπορεί να υποχωρήσουν χωρίς θεραπεία. Ωστόσο κάποιες φορές είναι «κρυφά» και μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην καρδιά.





Η διάγνωση

Η αιματολογικές εξετάσεις, οι ακτινογραφίες και το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να εντοποίσουν τυχόν προβλήματα. Παράλληλα, το ηχοκαρδιογράφημα και η βιοψία στο μυοκάρδιο είναι εξίσου σημαντικά.