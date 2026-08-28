Αναβαθμισμένη πρόκληση.., Τουρκικό drone πέταξε μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου και κοντά στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης! Αναχαιτίστηκε από F-16

Μήπως ήρθε η ώρα να τινάξουμε τα πέταλα σε μερικά από αυτα; Σε νέα πρόκληση προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (28.08.2026) η Τουρκία, με μη ...





Σε νέα πρόκληση προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (28.08.2026) η Τουρκία, με μη επανδρωμένο αεροσκάφος να παραβιάζει το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και να κινείται σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης στα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου.Η αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν άμεση, με ζεύγος ελληνικών αεροσκαφών F-16 να απογειώνεται προκειμένου να αναγνωρίσει και να αναχαιτίσει το UAV από την Τουρκία. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα δείχνει να ανεβάζει εκ νέου την ένταση στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές ενέργειες και χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη για αποστολές που δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας.Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό UAV μπήκε το πρωί στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης και στη συνέχεια προχώρησε σε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, κινούμενο στην περιοχή της βορειοανατολικής Ελλάδας και σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη.Η κίνηση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση της Πολεμικής Αεροπορίας. Ζεύγος F-16 απογειώθηκε προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχαίτιση του τουρκικού UAV, το οποίο, αντιλαμβανόμενο την παρουσία των ελληνικών μαχητικών, άλλαξε πορεία.Υπό στενή επιτήρηση από τα ελληνικά F-16Το τουρκικό UAV συνέχισε να κινείται εντός του FIR Αθηνών στο βορειοανατολικό Αιγαίο, με την πορεία του να περνά από την ευρύτερη περιοχή κοντά στη Θάσο και τη Σαμοθράκη.