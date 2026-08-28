Απέναντι στις ιδεολογικές τρέλες όπως ο «γάμος ομοφυλοφίλων» ή οι «έγκυοι άνδρες», ωθούμαστε να βρεθούμε σε πλήρη συμφωνία με τους Μουσου...



«Πόσοι Ορθόδοξοι χρειάζονται για να αλλάξουν μια λάμπα;

» Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν αλλάζουν ποτέ τίποτα.



Η Ορθοδοξία ορίζεται από την εστίασή της στον Θεό και την αιώνια σωτηρία—όχι στην επίλυση τρεχόντων πολιτικών ζητημάτων. Στην πραγματικότητα, ούτε οι άλλες μεγάλες παγκόσμιες θρησκείες ασχολούνται με την πολιτική. Ασχολούνται με την αναζήτηση της αλήθειας και της αιώνιας σωτηρίας.



Η πολιτική κατάσταση μπορεί να απαιτεί τη σύναψη μιας ευρείας ποικιλίας συμμαχιών με μια ευρεία ποικιλία δυνάμεων, αλλά αυτό δεν αλλάζει καθόλου το Ορθόδοξο δόγμα. Το δόγμα, σε αντίθεση με την πολιτική, είναι αμετάβλητο.



Η Ορθοδοξία διακηρύσσει βαθιά σημαντικές αλήθειες για τον Θεό, τον άνθρωπο και την οδό προς την αιώνια σωτηρία. Αυτές οι αλήθειες αποκαλύφθηκαν από τον Θεό και η Εκκλησία τις έχει κηρύξει καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων της ιστορίας της. Κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων, έχουν συμβεί πολιτικές αναταραχές – μεγάλες αυτοκρατορίες έχουν ανέλθει και πέσει, ηγεμόνες έχουν διαλύσει συμμαχίες και έχουν συνάψει νέες, αναταραχές και εξεγέρσεις έχουν συγκλονίσει ολόκληρες ηπείρους – αλλά η Εκκλησία, από την εποχή των αποστόλων, έχει διακηρύξει με συνέπεια την ίδια διδασκαλία.



Κήρυξε έναν Θεό που είναι ένας στην ουσία και τρία στα πρόσωπα – Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μαρτύρησε ότι ο Υιός έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας, πέθανε στον σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και ίδρυσε την Εκκλησία, στην οποία λαμβάνουμε τη σωτηρία που Εκείνος πέτυχε. Αυτή η διδασκαλία δεν εξαρτάται – και δεν μπορεί – από την τρέχουσα πολιτική κατάσταση ή την κατάσταση των διεθνών σχέσεων.



Η Εκκλησία παραμένει ο μόνος θεσμός στη Ρωσία που υπάρχει συνεχώς σε όλη την ιστορία της — και υπάρχει ακριβώς επειδή η διδασκαλία και η πρακτική της είναι ουσιαστικά άσχετες με τα τρέχοντα γεγονότα. Ένας φάρος, για να εκπληρώσει τη λειτουργία του, πρέπει να στέκεται πάνω σε έναν βράχο, όχι να παρασύρεται από τα κύματα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο η σχέση μεταξύ Ορθοδοξίας και άλλων θρησκειών δεν μπορεί να καθοριστεί από την τρέχουσα κατάσταση.



Η Ορθοδοξία είναι ο Χριστιανισμός στην πιο αυθεντική του μορφή και, στη δογματική του προσέγγιση, άλλες μορφές Χριστιανισμού είναι φυσικά πιο κοντά σε αυτήν από άλλες θρησκείες. Οι Καθολικοί, όπως εμείς, πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα και ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος εν Ιησού Χριστώ.



Η Καθολική Εκκλησία είναι η μεγαλύτερη θρησκευτική κοινότητα στον κόσμο. Περιλαμβάνει πράγματι άτομα που έχουν χάσει την πίστη τους, αλλά δεν έχουν χάσει τις υψηλές θέσεις τους.



Ακολουθώντας μια κοσμική ιδεολογία, επιχειρούν να επιβάλουν μια ριζική αναθεώρηση της βιβλικής και εκκλησιαστικής διδασκαλίας σχετικά με τη σεξουαλική ηθική. Υπάρχουν επίσης εκείνοι που βλέπουν τέτοιες προσπάθειες με φρίκη και τους αντιστέκονται με όλη τους τη δύναμη.



Το να πούμε ότι το φαινόμενο, το οποίο οι ίδιοι οι συντηρητικοί Καθολικοί αποκαλούν «ομοαίρεση», έχει κατακλύσει πλήρως το Βατικανό θα ήταν ανακριβές και άδικο.



Πόσο λάθος θα ήταν να αρνηθούμε ότι οι Ρώσοι είναι ένας ευρωπαϊκός και χριστιανικός λαός.



Άνθρωποι όλων των θρησκειών ζουν στη Ρωσία και όλοι τους, όπως εμείς, είναι σαν στο σπίτι τους.



Όλοι τους είναι γείτονες και συμπολίτες μας. Ωστόσο, αν μιλάμε για τη Ρωσία ως χώρα στο σύνολό της, για τον ρωσικό πολιτισμό, είναι μέρος του χριστιανικού πολιτισμού.



Η σκέψη μας, οι αξίες μας, η αντίληψή μας για τον κόσμο, η τέχνη μας – όλα αυτά διαμορφώνονται από τις ίδιες πηγές με τον ευρωπαϊκό κόσμο γενικά – τη βιβλική Αποκάλυψη, την ελληνική σκέψη, τη ρωμαϊκή νομική ιδιοφυΐα.



Ο λαός των Μοσχοβιτών Ρως μπορεί να αυτοαποκαλούνταν «Τρίτη Ρώμη», αλλά ποτέ δεν τους πέρασε από το μυαλό να αυτοαποκαλούνται δεύτερη Βαγδάτη ή δεύτερη Ναλάντα.



Έχουμε πολύ καλύτερη κατανόηση του Θερβάντες ή του Ντίκενς παρά των λογοτεχνικών ιδιοφυιών του ισλαμικού ή του βουδιστικού κόσμου.



Υπάρχουν, αλλά δεν μεγαλώσαμε μαζί τους. Όταν ένας ορθόδοξος χριστιανός βλέπει, για παράδειγμα, την «Παναγία και το Βρέφος» του Χανς Μέμλινγκ, σίγουρα καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται για ένα οικείο σύμβολο, αλλά για μια εντελώς διαφορετική καλλιτεχνική γλώσσα – αλλά δεν χρειάζεται λεπτομερή εξήγηση για το ποιος απεικονίζεται.



Για χιλιετίες, οι ορθόδοξοι χριστιανοί έχουν διαφωνήσει με τους καθολικούς – αλλά αυτές οι ίδιες οι διαφωνίες κατέστησαν δυνατές χάρη σε έναν κοινό χώρο σκέψης και πίστης. Οι άνθρωποι συγκρούονταν για την εξουσία του Αποστόλου Πέτρου ακριβώς επειδή ο απόστολος ήταν (και παραμένει) μια φιγούρα απολύτως οικεία και κοντά και στις δύο θρησκείες.



Φυσικά, απέναντι σε ιδεολογικές τρέλες όπως ο «γάμος ομοφυλόφιλων» ή οι «έγκυοι άνδρες», θα βρεθούμε σε πλήρη συμφωνία με τους Μουσουλμάνους και τους περισσότερους Βουδιστές — ακόμη και με την ηθικά υγιή πλειοψηφία των μη πιστών. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα στη θρησκεία δεν είναι με ποιον είμαστε σύμμαχοι, αλλά το θετικό της περιεχόμενο, η κατανόησή της για την πνευματική πραγματικότητα.



Άλλες θρησκείες προσφέρουν εντελώς διαφορετικές κοσμοθεωρίες—και διαφορετικούς δρόμους προς τη σωτηρία. Το Ισλάμ, όπως και ο Χριστιανισμός, πιστεύει σε έναν Δημιουργό Θεό, ενώπιον του οποίου ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του—αλλά απορρίπτει κατηγορηματικά την Αγία Τριάδα και την Ενσάρκωση. Ο Βουδισμός είναι μια μη θεϊστική θρησκεία· δεν επιδιώκει καθόλου μια σχέση με τον Δημιουργό.



Φυσικά, οι βαθιές θρησκευτικές διαφορές δεν εμποδίζουν όλους τους καλούς ανθρώπους να είναι καλοί γείτονες και σύντροφοι σε κοινές προσπάθειες. Αλλά δεν πρέπει να συγχέουμε την αστική και πολιτική ενότητα με τη δογματική ενότητα.

Απέναντι στις ιδεολογικές τρέλες όπως ο «γάμος ομοφυλοφίλων» ή οι «έγκυοι άνδρες», ωθούμαστε να βρεθούμε σε πλήρη συμφωνία με τους Μουσουλμάνους και τους περισσότερους Βουδιστές — ακόμη και με τους περισσότερους μη πιστούς (άθεους). Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα στη θρησκεία δεν είναι με ποιον είμαστε σύμμαχοι, γράφει σε άρθρο του ο Ρώσος θεολόγος Σεργκέι Χούτιεφ.Ο Νικίτα Μιχάλκοφ, μιλώντας στο Διεθνές Βουδιστικό Φόρουμ στην Τούβα, δήλωσε:«Σήμερα, η Ορθοδοξία, ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός, είναι πολύ πιο κοντά στον Βουδισμό και το Ισλάμ παρά στους Καθολικούς, οι οποίοι έχουν προδώσει τόσο τον Χριστό όσο και το Ευαγγέλιο επιτρέποντας την ευλογία των γάμων ομοφυλοφίλων στις εκκλησίες».Αυτά τα λόγια του αξιοσημείωτου σκηνοθέτη μας εντάσσονται στη γενική – και ολοένα και πιο αισθητή – τάση αποχώρησης από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και δήλωσης ότι βρίσκεται πιο κοντά σε οτιδήποτε άλλο εκτός από την Ευρώπη.Αυτό είναι κατανοητό. Σε μια κατάσταση οξείας αντιπαράθεσης με τη Δύση, υπάρχει ένας φυσικός πειρασμός να αποστασιοποιηθεί κανείς όσο το δυνατόν περισσότερο από οτιδήποτε συνδέεται με αυτήν και να «στραφεί προς την Ανατολή» — και όχι μόνο πολιτικά και οικονομικά, αλλά και πνευματικά.Εξ ου και η παρόρμηση να διακηρύξουμε πόσο μακριά είμαστε από τον θεσμό που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τη Δύση – την Καθολική Εκκλησία – και πόσο κοντά είμαστε στις θρησκείες της Ανατολής. Αλλά αυτός ακριβώς είναι ο πειρασμός – και θα πρέπει να του αντισταθούμε.Η Ορθοδοξία δεν μπορεί να στραφεί ούτε προς την Ανατολή ούτε προς τη Δύση. Δεν μπορεί να στραφεί ή να μετακινηθεί πουθενά. Η μοναδικότητά της έγκειται στο γεγονός ότι κηρύττει ένα αμετάβλητο δόγμα και καθοδηγεί τους πιστούς σε ένα αμετάβλητο μονοπάτι προς τη σωτηρία.Υπάρχει ένα διάσημο αστείο: