Αν παίρνετε το κινητό μαζί σας στην τουαλέτα, δείτε γιατί πρέπει να το σταματήσετε

Παλιά ήταν τα περιοδικά, τα σταυρόλεξα, τα βιβλία. Πλέον, οι περισσότεροι παίρνουν μαζί τους στην τουαλέτα, το κινητό τους τηλέφωνο. Οι με...



Ποια μικρόβια τα μολύνουν



Τα χέρια μας μολύνονται με βακτήρια και ιούς κάθε φορά που αγγίζουμε ένα αντικείμενο ή μια επιφάνεια. Τα παθογόνα αυτά μεταφέρονται στη συνέχεια στο κινητό μας. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι το μέσο κινητό τηλέφωνο μπορεί να είναι μολυσμένο με διάφορα είδη δυνητικά παθογόνων μικροοργανισμών.



Μερικά από τα μικρόβια, αποικίες των οποίων έχουν βρεθεί σε κινητά τηλέφωνα, είναι:

Το βακτήριο E. coli (κολοβακτηρίδιο) που προκαλεί διάρροια και ουρολοιμώξεις

Ο σταφυλόκοκκος που προκαλεί λοιμώξεις στο δέρμα

Τα ακτινοβακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν φυματίωση και διφθερίτιδα

Το κιτροβακτήριο που μπορεί να οδηγήσει σε επώδυνες ουρολοιμώξεις

Ο εντερόκοκκος που είναι γνωστό ότι προκαλεί μηνιγγίτιδα

Άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί που έχουν εντοπιστεί στο μέσο κινητό τηλέφωνο είναι η κλεμπσιέλα, ο μικρόκοκκος, ο πρωτέας, η ψευδομονάδα και ο στρεπτόκοκκος. Όλ’ αυτά έχουν στους ανθρώπους εξίσου σοβαρές συνέπειες με τα προαναφερθέντα.



Δυστυχώς, μελέτες έχουν δείξει ότι πολλά από τα μικρόβια στο κινητό είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Επομένως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα. Αυτό είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό, δεδομένου ότι τα ανθεκτικά μικρόβια μπορεί να προκαλέσουν λοιμώξεις απειλητικές για τη ζωή.



Ούτε καν ένας καθαρισμός με αντιβακτηριακά μαντιλάκια ή αλκοόλ δεν είναι αρκετός για να απαλλάξει το κινητό από το μικρόβια, τονίζει η Dr. Primrose Freestone, αναπληρώτρια καθηγήτρια Κλινικής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Leicester. Οι αποικίες των μικροβίων θα ξαναδημιουργηθούν σύντομα – εκτός κι αν ο καθαρισμός είναι συστηματικός και συχνός.



Επιπλέον, δεν μας απειλούν μόνο τα βακτήρια που καραδοκούν στο κινητό. Τα πλαστικά τμήματά τους μπορεί να φέρουν και να μεταδίδουν ιούς, τονίζει η ειδικός. Ορισμένοι εξ αυτών, όπως οι ιοί που προκαλούν κοινό κρυολόγημα (δηλαδή ιώσεις του αναπνευστικού) μπορεί να επιζήσουν έως και 7 ημέρες! Άλλοι ιοί μπορεί να είναι μεταδοτικοί για αρκετές ημέρες.



Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται: Άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί που έχουν εντοπιστεί στο μέσο κινητό τηλέφωνο είναι η κλεμπσιέλα, ο μικρόκοκκος, ο πρωτέας, η ψευδομονάδα και ο στρεπτόκοκκος. Όλ’ αυτά έχουν στους ανθρώπους εξίσου σοβαρές συνέπειες με τα προαναφερθέντα.Δυστυχώς, μελέτες έχουν δείξει ότι πολλά από τα μικρόβια στο κινητό είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Επομένως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα. Αυτό είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό, δεδομένου ότι τα ανθεκτικά μικρόβια μπορεί να προκαλέσουν λοιμώξεις απειλητικές για τη ζωή.Ούτε καν ένας καθαρισμός με αντιβακτηριακά μαντιλάκια ή αλκοόλ δεν είναι αρκετός για να απαλλάξει το κινητό από το μικρόβια, τονίζει η Dr. Primrose Freestone, αναπληρώτρια καθηγήτρια Κλινικής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Leicester. Οι αποικίες των μικροβίων θα ξαναδημιουργηθούν σύντομα – εκτός κι αν ο καθαρισμός είναι συστηματικός και συχνός.Επιπλέον, δεν μας απειλούν μόνο τα βακτήρια που καραδοκούν στο κινητό. Τα πλαστικά τμήματά τους μπορεί να φέρουν και να μεταδίδουν ιούς, τονίζει η ειδικός. Ορισμένοι εξ αυτών, όπως οι ιοί που προκαλούν κοινό κρυολόγημα (δηλαδή ιώσεις του αναπνευστικού) μπορεί να επιζήσουν έως και 7 ημέρες! Άλλοι ιοί μπορεί να είναι μεταδοτικοί για αρκετές ημέρες.Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται:

Ο κορονοϊός

Ο ροταϊός (προκαλεί διάρροιες στα μικρά παιδιά και στα μωρά)

Οι ιοί της γρίπης

Ο νοροϊός (προκαλεί σοβαρή γαστρεντερίτιδα).



Καθημερινός καθαρισμός



Ποια είναι ο λύση; Το πρώτο βήμα είναι ο καθημερινός, προσεκτικός καθαρισμός με ειδικά προϊόντα, που ιδανικά πρέπει να έχουν περιεκτικότητα τουλάχιστον 70% σε αλκοόλ.



Φροντίστε επίσης να πιάνετε το κινητό σας με καθαρά χέρια, να το φυλάτε σε καθαρό χώρο (αντί να το ακουμπάτε όπου βρείτε) και να μην το μοιράζεστε με άλλα άτομα. Αν παραστεί ανάγκη να το μοιραστείτε, φροντίστε να το απολυμάνετε στη συνέχεια. Μην το παίρνετε μαζί στην τουαλέτα.



Τέλος, δεν θα έβλαπτε να απολυμαίνετε πότε-πότε και τον φορτιστή σας.

Αν λοιπόν ανήκετε σε εκείνους που δεν πάνε ούτε στην τουαλέτα χωρίς το κινητό τους, τότε ίσως πρέπει να το ξανασκεφτείτε! Γιατί η συσκευή που έχετε πάντα μαζί σας, μπορεί να είναι πιο βρώμικη και από την ίδια τη λεκάνη της τουαλέτας!Καθημερινά αγγίζουμε τα κινητά μας εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, φορές. Αν και οι περισσότεροι πλένουμε τα χέρια μας όταν τελειώσουμε από την τουαλέτα ή μετά το φαγητό ή αφού κάνουμε μια δουλειά του σπιτιού, ελάχιστοι κάνουμε το ίδιο όταν κλείσουμε το τηλέφωνο ή όταν τελειώσουμε μια συνομιλία γραπτή.