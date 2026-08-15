Ο Κούρδος γενίτσαρος Φιντάν «πόζαρε» δίπλα σε χάρτη της Παλαιστίνης δίχως το Ισραήλ – Οργή στην Ιερουσαλήμ

Η ανάρτηση του ισραηλινού ΥΠΕΞ:«Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Φιντάν απειλεί το Ισραήλ μόλις μία ημέρα αφού ποζάρισε με έναν χάρτη που διαγράφει το Ισραήλ εντελώς. Μπορεί να μας χαρίσει τις διαλέξεις και τις απειλές.»Η Τουρκία, η οποία έχει γίνει το στρατηγείο της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και φιλοξενεί τους τρομοκράτες ηγέτες της, δεν έχει κανέναν ρόλο στον καθορισμό των διευθετήσεων ασφαλείας του Ισραήλ στη Γάζα.»Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ξεκάθαρος: Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και η Γάζα να αποστρατιωτικοποιηθεί. Μόνο τότε μπορούν να ακολουθήσουν περαιτέρω ισραηλινά βήματα.»Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στη Χαμάς να αναδομήσει την ικανότητα να απειλεί ξανά τους πολίτες μας, και τίποτα από όσα λέει η Τουρκία δεν θα το αλλάξει αυτό».Η κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής της Άγκυρας απέναντι στο Ισραήλ, με κεντρικό εκφραστή τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αποτυπώνει την πρόθεση της Τουρκίας να κατοχυρώσει ρόλο ρυθμιστή στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.Οι συνεχείς προειδοποιήσεις και οι συμβολικές κινήσεις αμφισβήτησης της ισραηλινής κυριαρχίας ξεπερνούν τα όρια της διπλωματικής τακτικής και αγγίζουν τα όρια της ανοιχτής πρόκλησης.Αυτή η αναθεωρητική στρατηγική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα.Η Άγκυρα, επιζητώντας να κεφαλαιοποιήσει το αφήγημα του «προστάτη» των μουσουλμανικών πληθυσμών, φλερτάρει επικίνδυνα με ανεξέλεγκτες συνέπειες, την ώρα που το πλέγμα των τοπικών συρράξεων παραμένει εξαιρετικά εύθραυστο.Καταλυτικός παράγοντας σε αυτή τη δυναμική είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ανοχή ή η τακτική ίσων αποστάσεων που επιδεικνύει η Ουάσιγκτον -προκειμένου να διατηρήσει την Τουρκία προσηλωμένη στη νατοϊκή τροχιά- λειτουργεί στην πράξη ως πράσινο φως για την περαιτέρω αποθράσυνση της τουρκικής ηγεσίας.Όσο η αμερικανική εξωτερική πολιτική αποφεύγει να θέσει σαφείς κόκκινες γραμμές, η τακτική του Φιντάν θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την ένταση, υπονομεύοντας κάθε προοπτική μακροπρόθεσμης ειρήνευσης στην περιοχή.