Οι Ένοπλες Δυνάμεις χαρτογραφούν τις ελληνικές ψηφιακές τεχνολογίες – Άνοιγμα σε νεοφυείς επιχειρήσεις

Οι Ένοπλες Δυνάμεις χαρτογραφούν τις δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας και των νεοφυών επιχειρήσεων στις ψηφιακές τεχνολογίες, με το β...

Οι Ένοπλες Δυνάμεις χαρτογραφούν τις δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας και των νεοφυών επιχειρήσεων στις ψηφιακές τεχνολογίες, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Δεν αναζητούν μόνο έτοιμα προϊόντα ή λύσεις αλλά δίνουν έμφαση και σε ερευνητικά προγράμματα με έμφαση στις λύσεις διττής χρήσης.του Χρήστου ΜαζανίτηΣε μια κρίσιμη συγκυρία για την εθνική άμυνα, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) θέτει σε λειτουργία την αναβαθμισμένη Ψηφιακή Πλατφόρμα Χαρτογράφησης. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην πλήρη καταγραφή της εγχώριας τεχνολογικής ισχύος, συνδέοντας άμεσα τις Ένοπλες Δυνάμεις με τη βιομηχανία, την έρευνα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις για την ταχεία μετατροπή της καινοτομίας σε επιχειρησιακή αποτρεπτική ισχύ.Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς, η ανάγκη για άμεση και ακριβή γνώση του τι μπορεί να παράγει η εγχώρια αμυντική βιομηχανία καθίσταται επιτακτική. Το ΕΛΚΑΚ προχωρά σε ένα ουσιαστικό βήμα, παρουσιάζοντας μια αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει την ολοκληρωμένη και δυναμική αποτύπωση των τεχνολογικών δυνατοτήτων, των προϊόντων και της ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας.Δεν πρόκειται για μια απλή βάση δεδομένων. Η πλατφόρμα αξιολογεί το επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας των λύσεων που αναπτύσσονται στην Ελλάδα, καλύπτοντας κάθε οντότητα ανεξαρτήτως μεγέθους, από μεγάλες πολεμικές βιομηχανίες μέχρι μικρές ερευνητικές ομάδες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες διττής χρήσης (dual-use), οι οποίες μπορούν να βρουν εφαρμογή τόσο στον πολιτικό όσο και στον αμυντικό τομέα, ενισχύοντας την ευελιξία του εθνικού οικοσυστήματος.Τα οφέληΤο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) να εγγραφούν στο νέο ψηφιακό σύστημα. Παράλληλα, οι εταιρείες που είναι ήδη εγγεγραμμένες καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, ώστε να υπάρχει μια ζωντανή, επικαιροποιημένη εικόνα των δυνατοτήτων τους.Η διαδικασία αυτή ξεκλειδώνει σημαντικά πλεονεκτήματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η ακριβής χαρτογράφηση επιτρέπει την αποτελεσματική αντιστοίχιση των τεχνολογικών λύσεων με τις πραγματικές, πιεστικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, διευκολύνεται η πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης, δράσεις δοκιμών στο πεδίο και ευκαιρίες διεθνούς προβολής, ενώ ενισχύεται η δικτύωση με επενδυτικούς φορείς και αμυντικούς οργανισμούς εντός και εκτός συνόρων.Παράθυρο σε ΕΕ και ΝΑΤΟΗ συμμετοχή στην πλατφόρμα ανοίγει παράθυρο ευκαιριών προς τη διεθνή αμυντική αγορά. Τα εγγεγραμμένα μέλη αποκτούν προνομιακή ενημέρωση για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και των νατοϊκών προγραμμάτων καινοτομίας.Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξειδικευμένες εκδηλώσεις επιχειρηματικών παρουσιάσεων (pitching events) ενώπιον ελληνικών και διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων. Οι φορείς θα μπορούν να λάβουν μέρος σε κλειστά focus groups, στρογγυλές τράπεζες, συνεδρίες «Ask the Expert», Β2Β συναντήσεις και εθνικές αποστολές στο εξωτερικό που διοργανώνει το ΕΛΚΑΚ, θέτοντας τις βάσεις για ισχυρές διεθνείς συμμαχίες.Επιχειρησιακή ισχύςΤην εθνική σημασία του εγχειρήματος αποτυπώνει με ξεκάθαρο τρόπο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, Παντελής Τζωρτζάκης. Όπως επισημαίνει, η αναβαθμισμένη Ψηφιακή Πλατφόρμα Χαρτογράφησης αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για την αποτύπωση και την πλήρη αξιοποίηση της εγχώριας αμυντικής καινοτομίας.Με τη δημιουργία ενός ενιαίου σημείου αναφοράς, επιτυγχάνεται η άμεση διασύνδεση των Ενόπλων Δυνάμεων με τη βιομηχανία, τα πανεπιστήμια, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Ο αντικειμενικός στόχος είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτος: η ταχύτατη μετατροπή της ελληνικής τεχνολογικής και ερευνητικής δυναμικής σε άμεση επιχειρησιακή ισχύ για τις Ένοπλες Δυνάμεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας ταυτόχρονα προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία στην εθνική οικονομία.