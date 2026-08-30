Πυροβολισμοί σε κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 40χρονος άνοιξε πυρ με καραμπίνα

Συναγερμός σήμανε στις 14:25 το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ένας 40χρον...

Συναγερμός σήμανε στις 14:25 το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ένας 40χρονος εισέβαλε σε αλυσίδας καφέ take away στην οδό Στρατηγου Δουμπιώτου και άνοιξε πυρ με καραμπίνα. Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κάποιος.Σύμφωνα με πληροφορίες o άνδρας φέρεται να μπήκε νωρίτερα στο μαγαζί και να προσπάθησε να κλέψει προϊόντα, ωστόσο, έγινε αντιληπτός από τους υπαλλήλους και τον έδιωξαν. Πυροβόλησε με καραμπίνα μία φορά στο ταβάνι μέσα στο κατάστημα σκορπώντας τον φόβο στους υπαλλήλους. Στη συνέχεια βγήκε από το κατάστημα και πυροβόλησε άλλες δυο φορές στον αέρα. Έντρομοι οι υπάλληλοι κάλεσαν στην αστυνομία, και λίγο αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν και τον συνέλαβαν οδηγώντας τον στο Α.Τ. Λευκού Πύργου.Σημειώνεται ότι κατά τη σύλληψή του δεν είχε στην κατοχή του την καραμπίνα.«Κρατούσε κάτι καλυμμένο, άκουσα δύο μπαμ μπαμ»Ένας μάρτυρας που έχει διπλανό μαγαζί από όπου συνέβη το περιστατικό δήλωσε: «βλέπω έναν τύπο από τη μέση και πάνω γυμνό και κρατάει στο χέρι του μια άσπρη μπλούζα και κάτι άλλο, μου είπαν τα παιδιά ότι ήταν μπουφάν, και κάτι έκρυβε από κάτω. "Και λέω τι κρατάει τώρα αυτός από κάτω"».Όπως υπογράμμισε, ο 40χρονος «παραμιλούσε, ήταν στα χαμένα, φτιαγμένος. Δεν πρόσεξα αν είχε όπλο στην κατοχή του, είδα ότι κάτι κρατάει καλυμμένο. "Περίεργο κάτι κρύβει λέω". Βάδισε προς τα εκεί, ακούω δύο μπαμ μπαμ, λέω τι έκανε πέταξε καμιά κροτίδα». Ρώτησε τους γύρω πολίτες και του είπαν ότι πυροβόλησε στο ταβάνι δύο φορές. «Δυο κοριτσάκια ήταν μέσα, τι φταίγανε, αυτός κάποιο λόγο είχε για να το κάνει αυτό», πρόσθεσε, ενώ επεσήμανε ότι δεν γνωρίζει άμα προηγήθηκε κάποια ένταση ή καυγάς.