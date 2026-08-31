Εκπληκτικό βίντεο: Δείτε τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε μια σφαίρα κατά την πυροδότηση

Πρόκειται για ένα προωθητικό βίντεο της πασίγνωστης εταιρείας πυρομαχικών GECO, το οποίο όμως έχει και επιμορφωτικό χαρακτήρα δείχνοντας...

Πρόκειται για ένα προωθητικό βίντεο της πασίγνωστης εταιρείας πυρομαχικών GECO, το οποίο όμως έχει και επιμορφωτικό χαρακτήρα δείχνοντας το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε μία σφαίρα κατά την πυροδότηση.Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι βρίσκεται μετά το 1:26 στο παρακάτω βίντεο.