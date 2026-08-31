Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Εκπληκτικό βίντεο: Δείτε τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε μια σφαίρα κατά την πυροδότηση

Αυγούστου 31, 2026

Πρόκειται για ένα προωθητικό βίντεο της πασίγνωστης εταιρείας πυρομαχικών GECO, το οποίο όμως έχει και επιμορφωτικό χαρακτήρα δείχνοντας...


Πρόκειται για ένα προωθητικό βίντεο της πασίγνωστης εταιρείας πυρομαχικών GECO, το οποίο όμως έχει και επιμορφωτικό χαρακτήρα δείχνοντας το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε μία σφαίρα κατά την πυροδότηση.





Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι βρίσκεται μετά το 1:26 στο παρακάτω βίντεο.






Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)