Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 51χρονος Τούρκος καταζητούμενος για υποθέσεις παιδικής πορνείας, μαστροπείας και λαθρεμπορίου

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος υπήκοος, 51 ετών, που αναζητείται από τις Αρχές της πατρίδας του με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων ...



Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το διεθνές ένταλμα αναφέρεται στις εξής πράξεις: διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό, αδικήματα που αφορούν την παιδική πορνεία και την μαστροπεία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών, καθώς και παραβίαση της κατοικίας.



Ο 51 ετών εκζητούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα έκδοσής του στην Τουρκία.



Στο μεταξύ, στον αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης συνελήφθη 34χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, που διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των Αρχών της Μολδαβίας για κλοπή και ληστεία. Όπως στην προηγούμενη περίπτωση, ο Ρουμάνος εκζητούμενος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος και την έναρξη των διαδικασιών έκδοσης.

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος υπήκοος, 51 ετών, που αναζητείται από τις Αρχές της πατρίδας του με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για σωρεία αδικημάτων.