Παραπονιούνται κιόλας οι ιστορικοί ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ... Σκόπια: «Μας πρόδωσαν και μας είπαν ψέματα για την ένταξή μας στην ΕΕ»

«Η χώρα μας θέλει να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτή την πορεία κάναμε πολλές παραχωρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τους γραφε...

«Η χώρα μας θέλει να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτή την πορεία κάναμε πολλές παραχωρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τους γραφειοκράτες από τις Βρυξέλλες και από όλο τον κόσμο, θα έπρεπε να ήταν το τελευταίο πράγμα που κάναμε, αλλά, δυστυχώς, μας πρόδωσαν και μας είπαν ψέματα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι σε συνέντευξή του στο Breitbart News.«Είναι δεύτερος στρατηγικός μας στόχος»Ο Μίτσκοσκι χαρακτήρισε την ένταξη στην ΕΕ ως τον δεύτερο βασικό στόχο, μετά τη στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.– Το να είμαι μέλος της ΕΕ είναι καλό για πολλούς λόγους για τη χώρα μου και για τους πολίτες της χώρας μου. Γιατί; Επειδή μιλάμε για την αύξηση της ασφάλειας και την αύξηση της ανθεκτικότητας της περιοχής στο σύνολό της. Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας πριν από δυόμισι δεκαετίες. Ήταν το 2000 όταν υπογράψαμε Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια, μαζί με την Κροατία το 2005, γίναμε επίσημα υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ. Το 2008, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λάβαμε την πρώτη θετική έκθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά δυστυχώς, από τότε άρχισαν τα εμπόδια και οι προκλήσεις μας.Έτσι, πρακτικά, πρώτα υπήρξε η διαμάχη για το όνομα με το νότιο γείτονά μας Ελλάδα, και τώρα έχουμε μια διαμάχη με τον ανατολικό γείτονά μας Βουλγαρία, και όλες αυτές οι διαμάχες σχετίζονται με κάποιο τρόπο με την ταυτότητά μας, λέει ο Μίτσκοσκι.Επισημαίνει ότι η χώρα έχει αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις από τότε που έγινε ανεξάρτητο κράτος από την πρώην Γιουγκοσλαβία.– Αν γυρίσουμε τρεισήμισι δεκαετίες πίσω, πρέπει να επισημάνω μερικά πολύ σημαντικά γεγονότα.Αλλάξαμε τη σημαία μας.Αλλάξαμε το νόμισμά μας.Εν τω μεταξύ, αλλάξαμε το Σύνταγμά μας δύο φορές και τελικά αλλάξαμε το συνταγματικό μας όνομα.Σύμφωνα με πολλούς, θα έλεγα, γραφειοκράτες από τις Βρυξέλλες και όλο τον κόσμο, αυτό θα έπρεπε να ήταν το τελευταίο πράγμα που κάναμε.Αλλά, δυστυχώς, μας πρόδωσαν και μας είπαν ψέματα.Αμέσως μετά την αλλαγή στο Σύνταγμά μας, ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν άσκησε βέτο.Ζήτησε αλλαγή στη μεθοδολογία των διαπραγματεύσεων και όταν προσαρμόστηκε η νέα μεθοδολογία των διαπραγματεύσεων, τότε, δυστυχώς, εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο ανατολικός γείτονάς μας και μας ζήτησε να αλλάξουμε το Σύνταγμά μας.Έτσι, πρακτικά, βρισκόμαστε τώρα σε μια πολύ, θα έλεγα, κρίσιμη κατάσταση και μια πολύ αστεία κατάσταση. Σε έναν πολυμερή οργανισμό, είμαστε σύμμαχοι με τη Βουλγαρία, με τον ανατολικό γείτονά μας. Μιλάω για το ΝΑΤΟ. Και σε έναν άλλο πολυμερή οργανισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τους ίδιους συμμάχους του ΝΑΤΟ που μας επιβάλλουν περιορισμούς και βέτο, κάτι που δεν είναι μια πολύ φιλική χειρονομία, θα έλεγα, είπε ο Μίτσκοσκι.Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για διπλά μέτρα και σταθμά εντός της ίδιας της ΕΕ, η οποία, όπως λέει, δεν μπορεί να καταλάβει ότι η ένταξή μας στην Ένωση είναι στρατηγική και για το ΝΑΤΟ.