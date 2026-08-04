Οι «4 καβαλάρηδες» της Αποκάλυψης... Πώς περιγράφεται ο καθένας και τι συμβολίζει

Οι τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά, συμβολικά και τρομακτικά κομμάτια του τελευταίου βιβλίου της Κ...

















Οι τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά, συμβολικά και τρομακτικά κομμάτια του τελευταίου βιβλίου της Καινής Διαθήκης.Οι τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 και εδάφια 1-8 και αποτελούν συμβολικές περιγραφές από διάφορα γεγονότα που θα συμβούν στους έσχατους καιρούς.Ο πρώτος καβαλάρης της Αποκάλυψης αναφέρεται στην Αποκάλυψη 6:2 «Και είδα, και ξάφνου, ένα άλογο, λευκό και εκείνος που καθόταν επάνω σ' αυτό είχε ένα τόξο και του δόθηκε ένα στεφάνι, και βγήκε νικώντας, για να νικήσει.» Αυτός ο πρώτος καβαλάρης αναφέρεται πιθανόν στον Αντίχριστο, που θα του δοθεί εξουσία και θα κατακτήσει όλους που θα του αντισταθούν. Ο Αντίχριστος είναι ο ψευδής μιμητής του αληθινού Χριστού, που επίσης θα επιστρέψει πάνω σε ένα λευκό άλογο (Αποκάλυψη 19:11-16).Ο δεύτερος καβαλάρης της Αποκάλυψης εμφανίζεται στην Αποκάλυψη 6:4, «Και βγήκε ένα άλλο άλογο, κόκκινο και σ' αυτόν που καθόταν επάνω σ' αυτό δόθηκε να σηκώσει την ειρήνη από τη γη, και να σφάξουν ο ένας τον άλλον, και του δόθηκε μια μεγάλη μάχαιρα.» Ο δεύτερος καβαλάρης αναφέρεται σ΄ ένα τρομερό πόλεμο που θα ξεσπάσει στους έσχατους καιρούς.Ο τρίτος καβαλάρης περιγράφεται στην Αποκάλυψη 6:5-6, «…Και είδα, και ξάφνου, ένα άλογο, μαύρο, και εκείνος που καθόταν επάνω σ' αυτό είχε μια ζυγαριά στο χέρι του. Και άκουσα μια φωνή στο μέσον των τεσσάρων ζώων, που έλεγε: Ένας χοίνικας σιτάρι για ένα δηνάριο και τρεις χοίνικες κριθάρι για ένα δηνάριο και: Το λάδι και το κρασί μη τα βλάψεις.» Ο τρίτος καβαλάρης της Αποκάλυψης αναφέρεται σ΄ ένα μεγάλο λιμό που θα συμβεί, πιθανότατα ως αποτέλεσμα των πολέμων από το δεύτερο καβαλάρη.Ο τέταρτος καβαλάρης αναφέρεται στην Αποκάλυψη 6:8, «Και είδα, και ξάφνου, ένα άλογο, ωχρό, και εκείνος που καθόταν επάνω σ' αυτό ονομαζόταν Θάνατος, και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του και τους δόθηκε εξουσία επάνω στο ένα τέταρτο της γης να θανατώσουν με ρομφαία και με πείνα και με θάνατο, και με τα θηρία τής γης.» Ο τέταρτος καβαλάρης της Αποκάλυψης συμβολίζει τον θάνατο και την καταστροφή. Φαίνεται να είναι ένας συνδυασμός των προηγούμενων καβαλάρηδων. Ο τέταρτος καβαλάρης της Αποκάλυψης θα φέρει περαιτέρω πολέμους και τρομερούς λιμούς μαζί με φοβερές μάστιγες και αρρώστιες. Αυτό που είναι εκπληκτικό ή ίσως τρομακτικό, είναι ότι οι τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης είναι απλώς «πρόδρομοι» χειρότερων κρίσεων που θα έρθουν αργότερα στη μεγάλη θλίψη (Αποκάλυψη κεφάλαια 8-9 και 16).