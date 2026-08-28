Οι Ισραηλινοί ανατίναξαν οπλαρχηγούς της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ στη Γάζα

Ένας τζιχαντιστής της Χαμάς που συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και ένας οπλαρχηγός του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ ...

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Ένας τζιχαντιστής της Χαμάς που συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και ένας οπλαρχηγός του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ σκοτώθηκαν την Πέμπτη 27/08 σε ξεχωριστά πλήγματα στην Πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.Ένα πλήγμα στον καταυλισμό Σάτι σκότωσε τον Ιμπραχίμ Ναμπίλ Ιμπραχίμ Μπας, ο οποίος, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), ήταν οπλαρχηγός της Χαμάς που είχε εισβάλει στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.Ένα ξεχωριστό πλήγμα, στη συνοικία Σάμπρα της Πόλης της Γάζας, σκότωσε τον Χάμντι Αχμάντ Χαμίντ Καλίλ, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τον στρατό ως οπλαρχηγός διμοιρίας αναγνώρισης/επιτήρησης στον Ισλαμικό Τζιχάντ.Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δικαιολογούν τα πλήγματα εν μέσω της εκεχειρίας, ισχυριζόμενες ότι και τα δύο στελέχη της τρομοκρατίας είχαν προωθήσει πρόσφατα επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων και Ισραηλινών πολιτών, καθώς και ότι ενέργησαν για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων των τρομοκρατικών οργανώσεων, «παραβιάζοντας συστηματικά την εκεχειρία».«Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν για την εξάλειψη της απειλής», προσθέτει ο στρατός.Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν την Πέμπτη 27/08 ότι δύο άλλοι οπλαρχηγοί της Χαμάς σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για τερματισμό τέτοιων πληγμάτων από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας, καθώς επιδιώκουν να προωθήσουν το σχέδιο αφοπλισμού του Συμβουλίου Ειρήνης, το Ισραήλ απέρριψε αυτές τις εκκλήσεις, δεσμευόμενο να συνεχίσει να καταδιώκει τους υπαίτιους της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου



