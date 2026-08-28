Πουλητάρι για τουρκικές ψήφους... Βουλευτής του κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) επισκέφθηκε την Κατεχόμενη Κύπρο

Ο Δρ. Maximilian Krah, βουλευτής του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και μέλος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), επισ...

Ο Δρ. Maximilian Krah, βουλευτής του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και μέλος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), επισκέφθηκε το Βιομηχανικό Επιμελητήριο των Τουρκοκυπρίων (KTSO) στο πλαίσιο των επαφών του στην Κύπρο, σημειώνει η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Yeni Düzen.Στη συνάντηση συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση της τουρκοκυπριακής βιομηχανίας και της οικονομίας στα Κατεχόμενα, τα οικονομικά και εμπορικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι διεθνώς, καθώς και οι επιπτώσεις της απομόνωσης στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ζωή.Αναφέρθηκε ότι οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι στην πρόσβαση στη διεθνή σκηνή, ιδίως στο άμεσο εμπόριο και τις απευθείας πτήσεις, αποτελούν σημαντικά εμπόδια στο άνοιγμα της βιομηχανίας στις ξένες αγορές και στην ανάπτυξη των εξαγωγών.Ο Αντιπρόεδρος του KTSO, Αμπντουλάχ Εμιρζαντεγλουλαρί, δήλωσε ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν επιδείξει βούληση για λύση και ειρήνη στο παρελθόν και τόνισε ότι η κοινότητα θα πρέπει να υποστηριχθεί όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτιστικά και κοινωνικά.Maximilian Krah: «Τα προβλήματα πρέπει να γίνουν πιο ορατά στην Ευρώπη».Ο Maximilian Krah δήλωσε επίσης ότι ένας από τους στόχους της επίσκεψής του ήταν να δει από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι και να μεταφέρει τις εντυπώσεις του στο γερμανικό και ευρωπαϊκό κοινό.Ο Krah δήλωσε ότι οι περιορισμοί, ιδίως στους οικονομικούς και πολιτιστικούς τομείς, πρέπει να γίνουν πιο ορατοί στο διεθνές κοινό και τόνισε τη σημασία της ανάδειξης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι στο προσκήνιο στην Ευρώπη.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπήρξε επίσης αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων για τις σχέσεις Γερμανίας-Κύπρου, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, τις σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο.Τα μέρη συζήτησαν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αύξηση της διεθνούς προβολής της τουρκοκυπριακής κοινότητας, στην ανάπτυξη οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και στην υπέρβαση των υφιστάμενων περιορισμών.yeniduzen.com