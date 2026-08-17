Τραγωδία στη Σίφνο: Τρείς νεκροί μετά από συντριβή ελικοπτέρου κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού! Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο...

Εξι άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά την συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου, δίπλα από το ελικοδρόμιο της Σίφνου, στην περιοχή Θόλος. Πρόκειτα...

Νιόπαντρο ζευγάρι από η Βρετανία οι επιβάτες που σκοτώθηκαν, Έλληνας ο νεκρός χειριστής. Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και κατέπεσε ενώ προσγειωνόταν στo νησί.

Tραγωδία στη Σίφνο το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου, καθώς ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη λίγο μετά τις 18:00 στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να σκοτωθούν.Πρόκειται για τον χειριστή και τους πέντε επιβάτες που επέβαιναν στο ελικόπτερο που κατέπεσε στη Σίφνο.Αμέσως μετά την πτώση εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία αντιμετωπίστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο.Το ελικόπτερο κατέπεσε σε κοντινή απόσταση από σπίτια, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 18:17.Στο σημείο επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ από τη Σύρο μεταβαίνει ομάδα διάσωσης με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.