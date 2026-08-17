Τα «ιπτάμενα φέρετρα» η χειρότερη αγορά της τουρκίας που άφησε πίσω της μόνο σκοτωμένους και χήρες

slpressΤον Οκτώβριο του 1975, στο Βερολίνο, μερικές δεκάδες γυναίκες θα λάμβαναν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από μια τεράστια αμυντική βιομηχανία. Λίγους μήνες μετά, τον Μάρτιο του 1976, στο Τόκιο, ένας εκνευρισμένος softcore πορνοστάρ, θα έκανε επίθεση αυτοκτονίας με αεροπλάνο στην οικία ενός εκατομμυριούχου! Λίγο μετά, στην Άγκυρα, ένας στρατηγός θα παραιτούνταν για τον ίδιο λόγο που συνέβησαν τα παραπάνω περιστατικά: Όλους τους συνέδεε ένα μεγάλο εξοπλιστικό σκάνδαλο, που θα γέμιζε το οπλοστάσιο της Τουρκίας με ιπτάμενα “φέρετρα” μέχρι τη δεκαετία του 1990.

Την περίοδο που τα τουρκικά στρατεύματα σακάτευαν την Κύπρο, τον Ιούλιο του 1974, ένας Τούρκος έμπορος όπλων έκανε μια ενδιαφέρουσα πρόταση στην κυβέρνηση Ετσεβίτ. Να αγοράσει μια παρτίδα 18 μαχητικών από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Πριν καλά-καλά φύγει ο Αύγουστος, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την αγορά και τον Οκτώβριο του 1974, η συμφωνία έκλεισε.

Την επόμενη χρονιά το τουρκικό κράτος αγόρασε άλλα 22 τέτοια αεροπλάνα. Το συνολικό κόστος ανήλθε στα 182,2 εκατ. δολάρια! Υποτίθεται ότι η Τουρκία αγόρασε το καμάρι του “δυτικού στρατοπέδου”: το υπερ-μαχητικό F-104 της γνωστής Lockheed που έσπασε πρώτο το φράγμα των 2 Μαχ! Τα πράγματα όμως ήταν πολύ διαφορετικά.

Πολλά χρόνια πριν, τον Μάιο του 1957, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας έλαβε μια εξαιρετικά ανήσυχη εισήγηση που κοντολογίς έλεγε: «Το F-104 είναι μη ασφαλές, πάρτε ένα αεροπλάνο να μπορούμε να το πιλοτάρουμε». Η εισήγηση είχε σημασία, διότι την έκανε ο κορυφαίος πιλότος μαχητικών του 20ου αιώνα, Έριχ Χάρτμαν. Σε αυτόν τον βετεράνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου είχε αναθέσει η μεταπολεμική Γερμανία τη διοίκηση των πρώτων αεριωθούμενων μαχητικών της. Έτσι του ζήτησε και τη γνώμη για τα νέα μαχητικά καθώς η Γερμανική Πολεμική Αεροπορία χρειαζόταν επειγόντως αεροπλάνα.

Ιπτάμενα φέρετρα για τη Λουφτβάφε

Ο Χάρτμαν θεωρούσε ότι το υποψήφιο F-104, που κατασκεύαζε η αμερικανική Lockheed ήταν ελαττωματικό, μη ασφαλές και αντιτάχθηκε έντονα στην αγορά του. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ αγόρασε μετά βίας 300 τέτοια αεροπλάνα καθώς κατάλαβε ότι ήταν προβληματικά και ακατάλληλα. Η Lockheed όμως έπρεπε να πουλήσει το εμπόρευμα, ειδάλλως κινδύνευε να φαλιρίσει. Οπότε, η γερμανική αγορά ήταν η σωτηρία της.

Ο Χάρτμαν, όμως, πρότεινε να αγοραστούν λίγα F-104 ώστε να δοκιμάσουν πριν δεσμευτεί η Λουφτβάβε με αγορά τεράστιου και πανάκριβου αεροπορικού στόλου. Επειδή όμως «ο Έριχ είναι καλός πιλότος, αλλά όχι καλός αξιωματικός» όπως έλεγε ο προϊστάμενός του Werner Panitzki, και επειδή δυσαρέστησε τη κυβέρνηση, τον έδιωξαν συνταξιοδοτώντας τον πρόωρα. Ταχύτατα, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας και μέγας θαυμαστής των SS και βετεράνος αξιωματικός και ιδεολογικός καθοδηγητής της Βέρμαχτ Franz Josef Strauss, έκλεισε τη συμφωνία!

Ο Στράους όμως ήταν και φανατικός ευρωπαϊστής υπουργός ενός κράτους-πυλώνα της ΕΟΚ. Συνεπώς, η Lockheed έκανε μια πολύ καλή πρόβλεψη: εάν κατάφερνε να πείσει τους Γερμανούς να πάρουν το συγκεκριμένο μαχητικό, όλη η ευρωπαϊκή αγορά θα άνοιγε ορθάνοιχτα. Εφόσον, η αμερικανική αγορά είχε κλείσει για τη Lockheed τότε έπρεπε να πουλήσουν τα αμφιλεγόμενα αεροσκάφη πρωτίστως στην Ευρώπη. Και είχαν δίκιο…

ΜαχητιΚά σκοτώστρες για την Τουρκία

Από τα 2.678 F-104 που πούλησε η Lockheed, τα 915 τα πήρε η Γερμανία ενώ οι ΗΠΑ κράτησαν ούτε 300 μαχητικά. Οι Γερμανοί όμως ήρθαν αντιμέτωποι με ένα απίστευτο ποσοστό ατυχημάτων. Το 1 στα 3 αεροπλάνα συνετρίβησαν σκοτώντας 115 πιλότους, καθώς μέσα σε 31 χρόνια η Γερμανική Αεροπορία έχασε σε ατυχήματα 292 αεροπλάνα! Ο γερμανικός Τύπος μιλούσε για “ιπτάμενα φέρετρα” και “δημιουργούς χηρών” ώστε η αμερικανική εταιρεία –αν και αποποιήθηκε των ευθυνών– έδωσε αποζημίωση σε 60 χήρες και εξαρτώμενα συγγενικά πρόσωπα πιλότων που έχασαν τη ζωή τους.