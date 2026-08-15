Γλυκόλογα από τον Λαβρόφ: «Η Τουρκία καταλαβαίνει ότι δεν θα γίνει ποτέ μέλος της ΕΕ... ενδιαφέρονται πραγματικά για τη σταθερότητα της Μαύρης Θάλασσας »

Σε δηλώσεις του στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Vesti, ο Λαβρόφ αναφέρθηκε στον ρόλο που επιδιώκει να διατηρήσει η Τουρκία ως γέφυρα μεταξύ ...

Σε δηλώσεις του στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Vesti, ο Λαβρόφ αναφέρθηκε στον ρόλο που επιδιώκει να διατηρήσει η Τουρκία ως γέφυρα μεταξύ Δύσης και Μόσχας, σημειώνοντας ότι παρά τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και τις σχέσεις της με τις Βρυξέλλες, επιδιώκει παράλληλα στενή συνεργασία με τη Ρωσία, ιδιαίτερα σε οικονομικά ζητήματα και στη σταθερότητα της Μαύρης Θάλασσας.«Η Τουρκία θέλει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, διαθέτοντας τον μεγαλύτερο στρατό της Συμμαχίας, και να έχει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι βαθιά μέσα της καταλαβαίνει ότι δεν θα γίνει ποτέ μέλος της ΕΕ. Θέλει επίσης να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία, επειδή έχουμε πολλά οικονομικά σχέδια και πολλά κοινά στην ιστορία μας: τον Καύκασο, τη Μαύρη Θάλασσα. Στην Τουρκία ενδιαφέρονται πραγματικά για τη σταθερότητα της Μαύρης Θάλασσας», σημείωσε.Ο Ρώσος υπουργός σχολίασε και την πρόταση της Άγκυρας να διαδραματίσει εκ νέου μεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο της Ουκρανίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η Μόσχα δεν θεωρεί αποδεκτή μια απλή προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη γραμμή του μετώπου.Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουκρανία για επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές και υποστήριξε ότι ΗΠΑ και Τουρκία αποφεύγουν να καταδικάσουν δημόσια τις συγκεκριμένες ενέργειες. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι η Μόσχα έχει ζητήσει από την Ουάσινγκτον πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξή της σε επιθέσεις βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.Τέλος, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να υποδεχθεί εκ νέου στη Ρωσία τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ερώτημα για το περιεχόμενο των προτάσεων που θα μεταφέρουν.