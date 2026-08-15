Τάσος Μάρκου: Ο Κύπριος Λεωνίδας - Σαν σήμερα το 1974, αναμετρήθηκε με την Ιστορία (ΒΙΝΤΕΟ)

Γεννημένος στις 18 Σεπτεμβρίου το 1936 στο Παραλίμνι, ο Τάσος Μάρκου έγραψε το όνομα του στις πιο χρυσές σελίδες της Κυπριακής Ιστορίας. Πα...

Παρών όπως προστάζει το καθήκον στον Απελευθερωτικό Αγώνα του '55 - '59, ο Τάσος Μάρκου γίνεται από τους πρώτους αγωνιστές που ορκίζονται πίστη στην Πατρίδα.Το 1963, φύλαξε Θερμοπύλες στην τουρκανταρσία και μετατρέπεται σε ηγετική μορφή για την άμυνα της Λευκωσίας.Από την 20ή Ιουλίου μέχρι την 14η Αυγούστου, την μέρα της άγνωστης πορείας του, ο Τάσος Μάρκου γράφει ιστορία.Μόνος, αβοήθητος, προδομένος, όπως και όλη η Κύπρος.Ο Τάσος Μάρκου με τη μικρή του ομάδα, άρχισε να προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τις ορδές του Αττίλα.Ο Τάσος Μάρκου, βίωσε την εγκατάλειψη και την προδοσία από τους ανωτέρους του και φανερά οργισμένος ζητεί ενισχύσεις σε άνδρες και οπλισμό για να κρατήσει το Δίκωμο.Αποφασισμένος να μην επιτρέψει να πέσει η πατρίδα αμαχητί και να περισώσει την αξιοπρέπεια του κυπριακού λαού, ο Τάσος Μάρκου επιχειρεί να βελτιώσει με οχυρωματικά έργα την άμυνα της Μιας Μηλιάς.Πικραμένος, απογοητευμένος, μα και αποφασισμένος, αρνείται να υποχωρήσει από την θέση του.Μέσα σε ανελέητο καταιγισμό πυρών ενημερώνει το ΓΕΕΦ: Μόνο πάνω από τα πτώματά μας θα περάσει ο εχθρός. Ο Τάσος Μάρκου δεν πρόκειται να οπισθοχωρήσει. Εδώ θα μείνει.Διώχνει όσους άνδρες του είχαν απομείνει και ο ίδιος αναμετριέται με την ιστορία.Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των συναγωνιστών του, ο Τάσος έμεινε.Έγινε ένα με τον όρκο του. Ή ταν ή επί τας...Από εκείνη την ημέρα, την 14η Αυγούστου 1974, η τύχη του αγνοείται.Σήμερα η μνήμη του Τάσου Μάρκου, στέκει αγέρωχη σαν φωτεινός φάρος, ότι η ελευθερία έρχεται μέσα από αγώνες και θυσίες.