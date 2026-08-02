Ενώ η φωτιά έχει μπεί στον κάμπο των Μεγάρων συνεχίζει να πολιορκεί Αλεποχώρι Ψάθα και Βένιζα!

Στη Βενίζα Μεγάρων Αττικής, η φωτιά διένυσε δεκάδες χιλιόμετρα καλύπτοντας την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα και προκαλώντας σοβαρές καταστρ...





Στη Βενίζα Μεγάρων Αττικής, η φωτιά διένυσε δεκάδες χιλιόμετρα καλύπτοντας την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα και προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.Η φωτιά που μαίνεται για 3η ημέρα στο Πόρτο Γερμενό, ξεπέρασε τα 100 χλμ απειλώντας οικισμούς όπως Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο, Μύτικα και Ψάθα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι φλόγες πέρασαν από τη Βένιζα και έχουν μπεί στον κάμπο των ΜεγάρωνΤα μηνύματα για εκκένωση σχεδόν σε όλα τα μέτωπα είναι συνεχή ενώ δίνεται μάχη να μην καούν σπίτια και χωριά.Στα ενεργά μέτωπα των πυρκαγιών και στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον της Πυροσβεστικής επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού και των Μεγάρων, στο Σκάλωμα Φωκίδας, στην Αιγιάλεια, καθώς και στη νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κεφαλονιά.Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και κινήθηκε μέσω του Αγίου Βασιλείου προς το Πόρτο Γερμενό, έφτασε στον Μύτικα και πλέον εξελίσσεται σε δύο κύρια μέτωπα.Το πρώτο βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά και αφορά τις περιοχές του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής και του Κρύου Πηγαδιού, προς τα Βίλια. Η φωτιά έχει περάσει μέσα από συμπαγές δάσος και δύσβατο ορεινό όγκο.Το δεύτερο μέτωπο κινείται νοτιοδυτικά, προς την Ψάθα και τη Βένιζα. Στην ευρύτερη περιοχή, και ειδικότερα στο πεδίο βολής Μεγάρων, έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικές δυνάμεις, δασοκομάντος, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Στρατού, με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης.