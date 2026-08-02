Η Φωτιά φτάνει στα βόρεια του Μεγάλου Πεύκου... Εκκενώνονται Κανδήλι και Αγία Σκέπη προς Νέα Πέραμο

Μήνυμα από το 112 για εκκένωση και της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων «Δασική πυρκαγιά στην Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων της Περιφερειακ...





Μήνυμα από το 112 για εκκένωση και της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων«Δασική πυρκαγιά στην Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Μέγαρα» ανέφερε το μήνυμα.112 για εκκένωση των περιοχών Κανδήλι και Αγία Σκέπη«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κανδήλι και Αγία Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.