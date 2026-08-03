Κρήτη: Έφοδος της ΟΠΚΕ σε γραφείο δικηγόρου στα Χανιά – Οι ράβδοι χρυσού, οι λίρες και οι συνομιλίες με τον ιατροδικαστή

Νέα στοιχεία βλέπουν το «φως» για την υπόθεση που έχει συγκλονίζει την Κρήτη, με φόντο τη δράση του ιατροδικαστή Χανίων, ο οποίος έχει τ...



2. Πενήντα μία (51) χρυσές λίρες εκ των οποίων οι σαράντα (40) εντός πλαστικής θήκης

3. ένας (1) σταυρός χρυσός με αλυσίδα περίπου πενήντα(50) εκατοστών

4. επτά (7) πλακέτες χρυσού βάρους εκατό (100) γραμμαρίων εκάστη εντός νάιλον συσκευασίας εκάστη

5. τρεις (3) πλακέτες χρυσού βάρους πενήντα (50) γραμμαρίων εκάστη εντός νάιλον συσκευασίας εκάστη

6. δεκατέσσερις (14) πλακέτες χρυσού βάρους είκοσι (20) γραμμαρίων εκάστη εντός νάιλον συσκευασίας εκάστη

7. επτά (7) πλακέτες χρυσού βάρους δέκα (10) γραμμαρίων εκάστη εντός νάιλον συσκευασίας εκάστη

8. εννέα (9) σχετικές αποδείξεις έγγραφη της «xrysosonline»

9. τρία (3) εκτυπωμένα φωτοαντίγραφα διαδικτυακής συνομιλίας γραπτών μηνυμάτων με αναγράφουσα επαφή (όνομα ιατροδικαστή)







1. Μία (1) χρυσή λύρα εντός νάιλον συσκευασίας συνοδευόμενη από έγγραφο της xrysos online αναγράφον 1896 χρυσή λίρα-Βικτώρια παλαιά κεφαλή-ΛΟΝΔΙΝΟ2. Πενήντα μία (51) χρυσές λίρες εκ των οποίων οι σαράντα (40) εντός πλαστικής θήκης3. ένας (1) σταυρός χρυσός με αλυσίδα περίπου πενήντα(50) εκατοστών4. επτά (7) πλακέτες χρυσού βάρους εκατό (100) γραμμαρίων εκάστη εντός νάιλον συσκευασίας εκάστη5. τρεις (3) πλακέτες χρυσού βάρους πενήντα (50) γραμμαρίων εκάστη εντός νάιλον συσκευασίας εκάστη6. δεκατέσσερις (14) πλακέτες χρυσού βάρους είκοσι (20) γραμμαρίων εκάστη εντός νάιλον συσκευασίας εκάστη7. επτά (7) πλακέτες χρυσού βάρους δέκα (10) γραμμαρίων εκάστη εντός νάιλον συσκευασίας εκάστη8. εννέα (9) σχετικές αποδείξεις έγγραφη της «xrysosonline»9. τρία (3) εκτυπωμένα φωτοαντίγραφα διαδικτυακής συνομιλίας γραπτών μηνυμάτων με αναγράφουσα επαφή (όνομα ιατροδικαστή)





Ο 37χρονος είχε πεθάνει ακαριαία ενώ εκτελούσε (ηλεκτρολογικές) εργασίες σε μηχάνημα με αναψυκτικά εταιρείας στην οποία εργαζόταν, το οποίο ήταν εγκατεστημένο στο σνακ μπαρ του ξενοδοχείου.



Στην έκθεση που τελικά παρουσιάστηκε στο δικαστήριο αναφέρεται ότι «Συνεπώς ο θανών έγινε μέρος του ηλεκτρικού κυκλώματος, σύμφωνα με τα ανευρεθέντα και καταγραφέντα στην Ιατροδικαστική Έκθεση ευρήματα (είσοδος στο στήθος του θανόντος και έξοδος το δάκτυλο του δεξιού χεριού του), γεγονός που αποκλείει την λειτουργία του ρελέ ασφαλείας και αν ακόμα υπήρχε, καθότι αυτό μπαίνει σε λειτουργία μόνο αν εντοπίσει διαρροή προς το κέντρο της γης».



Σημειώνεται ότι η απουσία ρελέ διαφυγής ρεύματος απασχόλησε ιδιαίτερα τη δίκη με καταθέσεις πραγματογνωμών σχετικά με το κατά πόσο έπαιξε ρόλο στο θανατηφόρο αποτέλεσμα.



Πάντως η οικογένεια δικαιώθηκε παρότι ο Ιατροδιαστής κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο θάνατος ήταν… προδιαγεγραμμένος με ρελέ ή χωρίς, ενώ ο εν λόγω προσαχθείς δικηγόρος παρουσιάζει την εκδοχή ότι η άλλη πλευρά χρημάτισε τον ιατροδικαστή για τη σύνταξη της εν λόγω έκθεσης.



Ο δικηγόρος



Πάντως ο συγκεκριμένος δικηγόρος, εμπλέκεται και σε άλλες ύποπτες από τις οκτώ υποθέσεις που αφορούν τον ιατροδικαστή, με την ασφάλεια Χανίων, στο διαβιβαστικό της δικογραφίας να αναφέρει, ρητά ότι είναι συνεργάτης του ιατροδικαστή.



Γράφει χαρακτηριστικά η δικογραφία: «Ο δικηγόρος (όνομα) διατηρώντας φιλικές σχέσεις με τον ιατροδικαστή (όνομα) συνεργάζονται σε περιπτώσεις τροχαίων ώστε οι ιατροδικαστικές εκθέσεις του δεύτερου να ικανοποιούν τα αιτήματα του πρώτου και να επιτυγχάνονται θετικές εκβάσεις στα ποινικά και αστικά δικαστήρια και μεγάλες αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες.







Συγκεκριμένα, ο ίδιος δικηγόρος, πιθανόν συμπτωματικά, είναι ο δικηγόρος της μεριάς που ευνοήθηκε την κάθε φορά από φερόμενες ψευδείς ιατροδικαστικές στις παρακάτω πολύκροτες υποθέσεις:Υπόθεση βιασμών κατά συρροή νεαρού με νοητική στέρηση, η οποία κατέρρευσε στο εφετείο, με τέσσερις ιατροδικαστές να διαψεύδουν την αρχική έκθεση. Το ρελέΟ 37χρονος είχε πεθάνει ακαριαία ενώ εκτελούσε (ηλεκτρολογικές) εργασίες σε μηχάνημα με αναψυκτικά εταιρείας στην οποία εργαζόταν, το οποίο ήταν εγκατεστημένο στο σνακ μπαρ του ξενοδοχείου.Στην έκθεση που τελικά παρουσιάστηκε στο δικαστήριο αναφέρεται ότι «Συνεπώς ο θανών έγινε μέρος του ηλεκτρικού κυκλώματος, σύμφωνα με τα ανευρεθέντα και καταγραφέντα στην Ιατροδικαστική Έκθεση ευρήματα (είσοδος στο στήθος του θανόντος και έξοδος το δάκτυλο του δεξιού χεριού του), γεγονός που αποκλείει την λειτουργία του ρελέ ασφαλείας και αν ακόμα υπήρχε, καθότι αυτό μπαίνει σε λειτουργία μόνο αν εντοπίσει διαρροή προς το κέντρο της γης».Σημειώνεται ότι η απουσία ρελέ διαφυγής ρεύματος απασχόλησε ιδιαίτερα τη δίκη με καταθέσεις πραγματογνωμών σχετικά με το κατά πόσο έπαιξε ρόλο στο θανατηφόρο αποτέλεσμα.Πάντως η οικογένεια δικαιώθηκε παρότι ο Ιατροδιαστής κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο θάνατος ήταν… προδιαγεγραμμένος με ρελέ ή χωρίς, ενώ ο εν λόγω προσαχθείς δικηγόρος παρουσιάζει την εκδοχή ότι η άλλη πλευρά χρημάτισε τον ιατροδικαστή για τη σύνταξη της εν λόγω έκθεσης.Ο δικηγόροςΠάντως ο συγκεκριμένος δικηγόρος, εμπλέκεται και σε άλλες ύποπτες από τις οκτώ υποθέσεις που αφορούν τον ιατροδικαστή, με την ασφάλεια Χανίων, στο διαβιβαστικό της δικογραφίας να αναφέρει, ρητά ότι είναι συνεργάτης του ιατροδικαστή.Γράφει χαρακτηριστικά η δικογραφία: «Ο δικηγόρος (όνομα) διατηρώντας φιλικές σχέσεις με τον ιατροδικαστή (όνομα) συνεργάζονται σε περιπτώσεις τροχαίων ώστε οι ιατροδικαστικές εκθέσεις του δεύτερου να ικανοποιούν τα αιτήματα του πρώτου και να επιτυγχάνονται θετικές εκβάσεις στα ποινικά και αστικά δικαστήρια και μεγάλες αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες.Συγκεκριμένα, ο ίδιος δικηγόρος, πιθανόν συμπτωματικά, είναι ο δικηγόρος της μεριάς που ευνοήθηκε την κάθε φορά από φερόμενες ψευδείς ιατροδικαστικές στις παρακάτω πολύκροτες υποθέσεις:Υπόθεση βιασμών κατά συρροή νεαρού με νοητική στέρηση, η οποία κατέρρευσε στο εφετείο, με τέσσερις ιατροδικαστές να διαψεύδουν την αρχική έκθεση.



Υπόθεση αιφνιδίου θανάτου στη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που μετατράπηκε σε υπόθεση ανθρωποκτονίας μετά από ιατροδικαστική που τώρα αμφισβητείται.

Νέα στοιχεία βλέπουν το «φως» για την υπόθεση που έχει συγκλονίζει την Κρήτη, με φόντο τη δράση του ιατροδικαστή Χανίων, ο οποίος έχει τεθεί σε αναστολή και κατηγορείται για δωροληψία. Για την υπόθεση ερευνάται ένας δικηγόρος των Χανίων, που προσήχθη αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος, καθώς στο γραφείο του εντοπίστηκε μεγάλης ποσότητας χρυσού, ενώ φέρεται (το γραφείο) να συνομιλεί ανοικτά με τον ιατροδικαστή Χανίων.Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η υπόθεση ξεκινά από ένα εργατικό δυστύχημα σε ξενοδοχείο στην Γεωργιούπολη το 2021, όπου έχασε τη ζωή του ένας 37χρονος εργαζόμενου σε εταιρεία αναψυκτικών, η εκδίκαση της οποίας ολοκληρώθηκε τον Μάιο στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων. Για τον θάνατο του 37χρονου, καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τις παραλείψεις τους και οι ιδιοκτήτες και οι εργοδότες, ενώ σύμφωνα με τη νέα δικογραφία, το περιεχόμενο της ιατροδικαστικής εξέτασης ήταν αντικείμενο… πλειοδοσίας μεταξύ των δύο πλευρών.Ράβδοι χρυσού, λίρες και 10 κιλά στην μηχανή, “να πίνω όλη νύχτα”Οι έρευνες έγιναν από την Ασφάλεια Χανίων, σε συντονισμένη επιχείρηση με την συνδρομή ΟΠΚΕ Χανίων και ΟΠΚΕ Αθηνών σε οικίες – γραφεία στα Χανιά και στο Ηράκλειο, παρουσία δύο δικαστικών λειτουργών κατά την οποία οδηγήθηκε στην Ασφάλεια μας το σύνολο των κατηγορουμένων. Η προσαγωγή του δικηγόρου δεν μετατράπηκε τελικά σε σύλληψη, ωστόσο τα κατασχεθέντα δεν του έχουν αποδοθεί και ο ρόλος του στην υπόθεση ερευνάται καθώς η δικογραφία είναι στη φάση της κύριας ανάκρισης.Στην οικία του Χανιώτη δικηγόρου και μέλους του δικηγορικού συλλόγου Χανίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:1. μία (1) συσκευή κινητού τηλεφώνου έναν (1) φορητό η/υ (laptop), μάρκας Apple.Στο δικηγορικό γραφείο του Χανιώτη δικηγόρου και μέλους του δικηγορικού συλλόγου Χανίων (…) στα Χανιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: