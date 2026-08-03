Αυτό είναι το σχολείο που περνάνε οι ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ RANGER... Από τα δυσκολότερα που υπάρχουν στον κόσμο...

Μετά από τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, όλοι οι υποψήφιοι Ρέϊντζερς και ανάλογα με το βαθμό τους διέρχονται από το πρόγραμμα επιλογής (Ranger Assessment and Selection Program, RASP 1 &2). Αυτό στην ουσία είναι σχολείο επιλογής, και δεν έχει σχέση με το Σχολείο Ρέϊντζερς. Το Σχολείο επιλογής 1, έχει διάρκεια 8 εβδομάδες και ο σκοπός του είναι να «ξεκαθαρίσει» τους ικανούς να ενταχθούν στο Σύνταγμα.Το παρακολουθούν όλοι οι υποψήφιοι εθελοντές νέοι αλλά και παλιότεροι οπλίτες και υπαξιωματικοί, προερχόμενοι από άλλες μονάδες, μέχρι το βαθμό του επιλοχία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλοι να έχουν εκπαιδευτεί σαν αλεξιπτωτιστές. Εκεί μαθαίνουν όλα τα αναγκαία αντικείμενα για να μπορούν να υπηρετήσουν σε κάποια από τις μονάδες του Συντάγματος.Το πρόγραμμα είναι δύο φάσεων (Ι Φάση από 1η-4η εβδομάδες, ΙΙ Φάση από 5η-8η εβδομάδες). Περιέχει πολύ έντονη φυσική καταπόνηση που ξεκινά από την 1η εβδομάδα. Για να ξεκινήσεις μόνο το σχολείο, πρέπει να πετύχεις σκορ 60% της δοκιμασίας σωματικής κατάστασης του αμερικανικού στρατού. Την 2η εβδομάδα οι υποψήφιοι μεταφέρονται σε μια απομονωμένη εκπαιδευτική περιοχή του Fort Benning, γνωστή με τ’ όνομα «Cole Range».Ο χρόνος μοιάζει να μην περνά για τους εκπαιδευόμενους. Είναι μία «διαβολοβδομάδα» (Hell Week), παρόμοια με αυτή των SEALs. Εβδομάδα ειδικά σχεδιασμένη για να τους φτάσει στα όρια της σωματικής και ψυχικής τους αντοχής. Συνολικός χρόνος ύπνου όλη την εβδομάδα περίπου 4 ώρες. Περιπλανήσεις στο δάσος νυκτερινές ώρες, σε ασκήσεις τοπογραφίας και τακτικής περιπόλων, είναι συνεχείς και χωρίς διάλειμμα. Στατιστικά το 20% των υποψηφίων δηλώνει διακοπή εκπαίδευσης από την πρώτη νύκτα. Αν είναι χειμώνας, το ποσοστό φτάνει και το 40%.Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου επιλογής, οι επιτυχόντες τοποθετούνται σε ένα από τα 4 Τάγματα του 75 Συντάγματος και μέσα σε δύο χρόνια υποχρεούνται, εφόσον κριθούν κατάλληλοι από την ιεραρχία τους, να περάσουν και το σχολείο Rangers. Λέγεται ότι είναι δύσκολο πολύ να «μπείς» στο Σύνταγμα, αλλά ακόμη πιο δύσκολο να παραμείνεις, γιατί οι απαιτήσεις είναι πολλές και επίπονες.Η εκπαίδευση δεν σταματά σε ένταση. Επιδιώκεται η διατήρηση της μαχητικής ικανότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας, στον ύψιστο βαθμό. Γι’ αυτό εκτελούνται επιχειρησιακές εκπαιδεύσεις και ασκήσεις με πραγματικά πυρά, σε όλα τα είδη εδάφους και καιρού. Εφαρμόζεται ένα εξειδικευμένο προπονητικό πρόγραμμα όλο το χρόνο και αξιολογούνται όλοι στη ειδικότητά τους συχνά.