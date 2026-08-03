Αυτό είναι το σχολείο που περνάνε οι ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ RANGER... Από τα δυσκολότερα που υπάρχουν στον κόσμο...

To 75 Σύνταγμα Rangers ανήκει στις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και έχει έδρα στο Fort Benning της πολιτείας Georgia. Εί...
To 75 Σύνταγμα Rangers ανήκει στις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και έχει έδρα στο Fort Benning της πολιτείας Georgia.
Εκπαιδεύεται ανελλιπώς για την εκτέλεση αεραποβατικών και αεροκινήτων επιχειρήσεων με δυνατότητες ελαφρού πεζικού στο έδαφος, όπως και για άμεσες επιθετικές ενέργειες-με τη σύγχρονη ορολογία-που περιλαμβάνουν καταδρομές, ενέδρες, διείσδυση και αποχώρηση (από ξηρά, θάλασσα και αέρα), καταλήψεις αεροδρομίων, διάσωση προσωπικού και ανάκτηση ειδικού υλικού από εχθρική ή εχθροκρατούμενη περιοχή καθώς και επιχειρήσεις προς υποστήριξη άλλων συμβατικών δυνάμεων.
Κάθε Τάγμα του Συντάγματος, έχει επιχειρησιακή ετοιμότητα 18 ωρών για ανάπτυξη οπουδήποτε στον κόσμο.
Το Σύνταγμα, έχει λάβει μέρος σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις της πρόσφατης αμερικανικής ιστορίας, μέχρι και τελευταία στο Αφγανιστάν. Η πρώτη μονάδα που συγκροτήθηκε το 1942 εκπαιδεύτηκε στη Σκωτία από Βρετανούς κομάντος και χρησιμοποιήθηκε στη Βόρειο Αφρική. Πολέμησαν στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό, εκείνη την εποχή. Μετά τον 2ο ΠΠ διαλύθηκαν για να ξαναοργανωθούν μονάδες, στον πόλεμο της Κορέας.
Αναδιοργανώθηκαν για τον πόλεμο του Βιετνάμ σε 75ο Σύνταγμα το 1969. Έδρασαν σαν τμήματα αναγνώρισης μακράς ακτίνας δράσης και με τη μορφή ανεξάρτητων λόχων ανέλαβαν πολλές καταδρομικές επιχειρήσεις.
Μετά το Βιετνάμ, διαπιστώθηκε η επιχειρησιακή αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιων καταδρομικών τμημάτων, με δυνατότητα ενέργειας και σαν ελαφρύ πεζικό και το Σύνταγμα επανασυστάθηκε σταδιακά από το 1974 μέχρι και το 1982. Μία από τις πιο τραγικές μάχες της 10ετίας του ’90 που έλαβαν μέρος οι Ρέϊντζερς, ήταν η μάχη του Μογκαντίσου.
Για να γίνει κάποιος Ρέιντζερ πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρώσει τη βασική στρατιωτική εκπαίδευση πεζικού των 9 εβδομάδων, στη συνέχεια να αποκτήσει την ειδικότητά του, με εκπαίδευση διάρκειας ανάλογης με την ειδικότητα και να καταλήξει στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, όπου πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία, τη βασική εκπαίδευση αλεξιπτωτιστού.
Μετά από τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, όλοι οι υποψήφιοι Ρέϊντζερς και ανάλογα με το βαθμό τους διέρχονται από το πρόγραμμα επιλογής (Ranger Assessment and Selection Program, RASP 1 &2). Αυτό στην ουσία είναι σχολείο επιλογής, και δεν έχει σχέση με το Σχολείο Ρέϊντζερς. Το Σχολείο επιλογής 1, έχει διάρκεια 8 εβδομάδες και ο σκοπός του είναι να «ξεκαθαρίσει» τους ικανούς να ενταχθούν στο Σύνταγμα.
Το παρακολουθούν όλοι οι υποψήφιοι εθελοντές νέοι αλλά και παλιότεροι οπλίτες και υπαξιωματικοί, προερχόμενοι από άλλες μονάδες, μέχρι το βαθμό του επιλοχία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλοι να έχουν εκπαιδευτεί σαν αλεξιπτωτιστές. Εκεί μαθαίνουν όλα τα αναγκαία αντικείμενα για να μπορούν να υπηρετήσουν σε κάποια από τις μονάδες του Συντάγματος.
Ο χρόνος μοιάζει να μην περνά για τους εκπαιδευόμενους. Είναι μία «διαβολοβδομάδα» (Hell Week), παρόμοια με αυτή των SEALs. Εβδομάδα ειδικά σχεδιασμένη για να τους φτάσει στα όρια της σωματικής και ψυχικής τους αντοχής. Συνολικός χρόνος ύπνου όλη την εβδομάδα περίπου 4 ώρες. Περιπλανήσεις στο δάσος νυκτερινές ώρες, σε ασκήσεις τοπογραφίας και τακτικής περιπόλων, είναι συνεχείς και χωρίς διάλειμμα. Στατιστικά το 20% των υποψηφίων δηλώνει διακοπή εκπαίδευσης από την πρώτη νύκτα. Αν είναι χειμώνας, το ποσοστό φτάνει και το 40%.
Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου επιλογής, οι επιτυχόντες τοποθετούνται σε ένα από τα 4 Τάγματα του 75 Συντάγματος και μέσα σε δύο χρόνια υποχρεούνται, εφόσον κριθούν κατάλληλοι από την ιεραρχία τους, να περάσουν και το σχολείο Rangers. Λέγεται ότι είναι δύσκολο πολύ να «μπείς» στο Σύνταγμα, αλλά ακόμη πιο δύσκολο να παραμείνεις, γιατί οι απαιτήσεις είναι πολλές και επίπονες.
Η εκπαίδευση δεν σταματά σε ένταση. Επιδιώκεται η διατήρηση της μαχητικής ικανότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας, στον ύψιστο βαθμό. Γι’ αυτό εκτελούνται επιχειρησιακές εκπαιδεύσεις και ασκήσεις με πραγματικά πυρά, σε όλα τα είδη εδάφους και καιρού. Εφαρμόζεται ένα εξειδικευμένο προπονητικό πρόγραμμα όλο το χρόνο και αξιολογούνται όλοι στη ειδικότητά τους συχνά.
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