Της άφηνε ραβασάκια η Παναγία στο στήθος της... Η «Αγία Αθανασία» του Αιγάλεω που οι δικαστές την αθώωσαν λόγω... «ομαδικής βλακείας»

ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Στιγμιότυπο από δίκη της «Αγίας Αθανασίας» του Αιγάλεω. Ο αστυνομικός πίσω από την κατηγορουμένη, φαίνεται έτοιμος να κο...









ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Στιγμιότυπο από δίκη της «Αγίας Αθανασίας» του Αιγάλεω. Ο αστυνομικός πίσω από την κατηγορουμένη, φαίνεται έτοιμος να κοιμηθεί. Πιθανόν να βαρέθηκε να ακούει για τα «θαύματα» της Αθανασίας. Η «Αγία» βρισκόταν συχνά καθισμένη στο εδώλιο και δικαζόταν για τις πράξεις της. Πάντα όμως αθωωνόταν, είτε λόγω αμφιβολιών, είτε λόγω… βλακείας.Ποια είναι η Αθανασία ΚρικέτουΗ Αθανασία Κρικέτου έγινε ευρέως γνωστή ως «Αγία Αθανασία», αφού από μικρή ηλικία, όταν ακόμα βρισκόταν στο χωριό της και ήταν βοσκοπούλα, ισχυριζόταν ότι είχε οράματα και επαφές με την Παναγία. Μάλιστα, είχε και χειροπιαστές αποδείξεις, αφού η Παναγία άφηνε γραπτά και συνήθως ανορθόγραφα μηνύματα, στο στήθος τηΌπως γίνεται συνήθως σε θέματα που αφορούν στην πίστη και τη θρησκεία, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πίστεψαν την Αθανασία και την αγιοποίησαν. Περνώντας ο καιρός, η επικοινωνία με την Παναγία έγινε για την Αθανασία μια καλοστημένη επιχείρηση, από την οποία κέρδιζε πολλά χρήματα. Εξαπατούσε τους πιστούς και τους αποσπούσε χρήματα, για να τους αγιάσει. Είχε στη δούλεψή της ανθρώπους, που εργάζονταν εθελοντικά στα κτήματά της, για να της ξεπληρώσουν τα καλά, που νόμιζαν ότι τους είχε κάνει. Πολλοί ήταν εκείνοι που τη στήριξαν στην «Άγια» καριέρα της. Ακόμα και πολιτικοί, αστυνομικοί και δικαστές. Υπήρχαν βέβαια και κάποιοι που την πολέμησανΟι καταγγελίες για το ίδρυμα της Μάνδρας και οι δίκεςΗ κατάσταση με την «Αγία» Αθανασία έφτασε στο απροχώρητο, όταν ήρθαν στο φως ,καταγγελίες για τη μεσαιωνική κατάσταση που επικρατούσε στο ίδρυμά της και για το πώς η ίδια εξαπατούσε ηλικιωμένους. Το ίδρυμα της Παναγίας της Φανερωμένης, που δημιούργησε έξω από τη Μάνδρα Αττικής, ήταν ουσιαστικά ένα ιδιωτικό γηροκομείο. Για να δεχτεί οποιονδήποτε ηλικιωμένο ως τρόφιμο, του έπαιρνε τη σύνταξή του και άλλα περιουσιακά στοιχείαΟι συνθήκες διαμονής και διαβίωσης στο ίδρυμα ήταν τραγικές. Οι φήμες που κυκλοφορούσα για την «Αγία», φούντωναν συνεχώς. Ακόμα και ο θάνατος δι’ απαγχονισμού, ενός ιερέα του ιδρύματος, θεωρήθηκε ύποπτος.Οι άνθρωποι της Αθανασίας ισχυρίστηκαν ότι αυτοκτόνησε, αλλά οι δικοί του άνθρωποι πίστευαν ότι κάποιος τον σκότωσε, επειδή γνώριζε πολλά, που «έκαιγαν» το ίδρυμα και τη διοίκησή του. Το 1980, έφτασαν οι καταγγελίες και στη Βουλή και τότε δόθηκε εντολή για έλεγχο στο ίδρυμα. Η «Αγία» Αθανασία βρέθηκε κατηγορούμενη για κακουργηματικές πράξεις. Τότε ξεκίνησε ένα μπαράζ από δίκες, που κράτησαν μέχρι το 1987. Οι καταγγελίες συγκλόνισαν. Σε μια από τις δίκες, ο επιθεωρητής του υπουργείου Κοινωνικών υπηρεσιών, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «πότιζαν με υπνωτικά τους γέρους και τις γριές, που δεν μπορούσαν να κουνηθούν από τα κρεβάτια τους. Ήταν ακίνητοι και σκελετωμένοι και περίμεναν τον θάνατο». Ακόμα και όταν ακούστηκαν τέτοιες σκληρές καταγγελίες, οι οπαδοί της Αθανασίας δεν πτοήθηκαν. Στήριζαν την «Αγία» τους, με την καθημερινή τους παρουσία στο δικαστήριο και κάθε φορά που αθωωνόταν, εκείνοι πανηγύριζαν. Ακόμα κι αν ο πρόεδρος του δικαστηρίου έκανε λόγο για «ομαδική βλακεία»Η «Αγία Αθανασία» ζει μέχρι σήμερα, ανάμεσα σε ανθρώπους που πίστεψαν στην αγιότητά της. Είναι πολύ ηλικιωμένη και καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι. Παρά τη δύσκολη κατάστασή της, εκκλησιάζεται συχνά