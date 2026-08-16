Νέος ΚΟΚ: Οι παραβάσεις που σε στέλνουν ξανά στα θρανία -Πότε χάνεις το δίπλωμα οδήγησης

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για όσους επαναλαμβάνουν σοβαρές παραβάσεις, φτάνοντας ακόμη και στην υποχρεωτική επανεξέταση γι...





Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος

Παραβίαση πινακίδων STOP (Ρ-2) ή Ρ-29, ή πραγματοποίηση επιτόπιας στροφής

Παραβίαση ερυθρού φωτεινού σηματοδότη

Οδήγηση για επίδειξη, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή αυτοσχέδιους αγώνες / υπερβολική ταχύτητα (>200 χλμ/ώρα)

Μη χρήση ζώνης ή κράνους ασφαλείας

Μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης παιδιών / προστατευτικό κράνος συνεπιβάτη

Χρήση κινητού κατά την οδήγηση

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας κατά ≥50 χλμ/ώρα

Χρήση Λ.Ε.Α.

Στάση/στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ ή σε θέσεις ΑμεΑ

Μη συμμόρφωση με ερυθρό σηματοδότη προκαλώντας ατύχημα

Παραβίαση πινακίδων Ρ-2 ή Ρ-29 ή πραγματοποίηση επιτόπιας στροφής προκαλώντας ατύχημα

Χρήση κινητού κατά την οδήγηση με αποτέλεσμα ατύχημα

Μη παραχώρηση προτεραιότητας, παραβίαση σηματοδότησης ή στάθμευση σε σιδηροδρομική διάβαση

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος άνω ορίου ή ουσιών (άρθρο 46)

Εγκατάλειψη ατυχήματος (άρθρο 47)

Οδήγηση χωρίς άδεια

Η αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έγινε με βασικό στόχο τον περιορισμό των επικίνδυνων και παράνομων συμπεριφορών στους ελληνικούς δρόμους. Η αυστηροποίηση των ποινών, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ελέγχων και τη σταδιακή αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης, διαμορφώνει πλέον ένα πολύ πιο στενό πλαίσιο για τους παραβάτες οδηγούς.Σε αυτό το νέο περιβάλλον εντάσσεται και η εγκατάσταση εκατοντάδων καμερών ελέγχου στο οδικό δίκτυο, όπως οι 388 κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη που τοποθετήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής. Μαζί με τους εντατικότερους ελέγχους της Τροχαίας, δημιουργείται σταδιακά ένα ευρύτερο πλέγμα επιτήρησης, το οποίο καθιστά δυσκολότερη την επανάληψη επικίνδυνων παραβάσεων χωρίς συνέπειες.Ιδιαίτερο βάρος έχει δωθεί σε συμπεριφορές που συνδέονται άμεσα με σοβαρά τροχαία ατυχήματα, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνου και η κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, με τις ποινές να είναι πλέον πιο αυστηρές.Ακόμη μία σημαντική αλλαγή που εισήχθη με τον νέο ΚΟΚ είναι η θεσμοθέτηση του καθεστώτος των υποτροπών. Σύμφωνα με αυτό, εάν ένας οδηγός διαπράξει εκ νέου την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών από την πρώτη, του επιβάλλονται αυξημένες και κλιμακούμενες διοικητικές κυρώσεις. Αν, μάλιστα, επαναλάβει την ίδια παράβαση για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια από τη δεύτερη, οι προβλεπόμενες ποινές γίνονται ακόμη αυστηρότερες.Παράλληλα, μία λιγότερο προβεβλημένη αλλά ιδιαίτερα κρίσιμη πρόβλεψη του νέου ΚΟΚ αφορά την υποχρέωση επανεξέτασης για την απόκτηση διπλώματος.﻿ Συγκεκριμένα, οδηγοί που υποπίπτουν σε υποτροπή για παραβάσεις που προβλέπουν αφαίρεση άδειας οδήγησης, υποχρεούνται, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου στέρησης, να επανεξεταστούν από την αρχή προκειμένου να λάβουν εκ νέου το δίπλωμά τους.Ο εν λόγω νόμος μάλιστα ορίζει ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις προϋποθέτει να έχει περάσει το χρονικό όριο της αφαίρεσης του διπλώματος καθώς και να έχουν εξοφληθεί τα διοικητικά πρόστιμα που είχαν δοθεί στον παραβάτη οδηγό.Αναλυτικά όλες οι παραβάσεις που υπάγονται στο καθεστώς υποτροπών και απαιτούν επανεξέταση για το δίπλωμα