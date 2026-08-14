Αυτή είναι η πιο σπανια εικόνα της Παναγίας! Η Παναγία Εγκυμονούσα...!!!

Οι αγιογράφοι έχουν απεικονίσει πλείστες όσες μορφές της Παναγίας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη είναι αδιαμφισβήττηα μια από τις πιο σπάνιες αγ...
Οι αγιογράφοι έχουν απεικονίσει πλείστες όσες μορφές της Παναγίας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη είναι αδιαμφισβήττηα μια από τις πιο σπάνιες αγιογραφήσεις της Παναγίας που δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος.
Δυστυχώς παρά την αναζήτηση μας, ο αγιογράφος παραμένει άγνωστος αν και σίγουρα πρόκειται για έναν πρωτοπόρο μιας και δημιούργησε μια εικόνα από τις σπανιότερες στην Ορθοδοξία.
Αντίστοιχης σπανιότητας είναι η Παναγία «Τριχερούσα», η Παναγία «του Χάρου» και άλλες. Αυτή όμως ξεχωρίζει αφού ανήκει στην κατηγορία των αγιογραφικών θεμάτων που υπερτονίζει την μητρότητα, την αναμονή για την έλευση του Μεσία και φυσικά αποτελεί την εικόνα «φυλαχτό» για κάθε γυναίκα που κυοφορεί. dogma.gr
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