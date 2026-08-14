Εξιχνιάστηκαν δύο τηλεφωνικές απάτες: Τους άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα προσποιούμενοι τους λογιστές

Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, τηλεφωνικές απάτες ...



Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας γυναίκας, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί.



Ειδικότερα, συνεργός της τηλεφωνούσε στα υποψήφια θύματά του, προσποιούμενος τον βοηθό λογιστή και ισχυρίζονταν ότι έπρεπε, να φωτογραφηθούν, τα χρήματα και τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι, για να μην τους επιβληθεί πρόστιμο από την Εφορία.



Με αυτόν τον τρόπο στις 25 Ιουλίου εξαπάτησαν δυο γυναίκες σε περιοχές της Πιερίας, όπου κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 130 ευρώ, τα οποία παρέλαβε συνεργός της και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ΙΧ ιδιοκτησίας της όπου τον περίμενε, το οποίο και κατασχέθηκε.



Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών της, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, τηλεφωνικές απάτες σε βάρος 2 γυναικών, με τη μέθοδο του «λογιστή», που έγιναν στις 25 Ιουλίου, σε περιοχές της Πιερίας.