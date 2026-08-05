Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη από τον Αφγανό: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Τι ανέφερε κάτοικος

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης γυναίκας απ...

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης γυναίκας από τη Σκωτία στην Κυψέλη.Ο 26χρονος Αφγανός Σαρίφ Αχμαντζάι φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 12.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της Σκωτσέζας Ελίζαμπεθ Ρος..Η σύζυγός του, Αμερικανίδα, κατέθεσε ότι ο Αχμαντζάι της ομολόγησε το έγκλημα. Ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε κινητό «μιας χρήσης» για να στείλει ψευδή μηνύματα.Άγνωστο το κίνητρο της δολοφονίαςΜέχρι στιγμής, το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει άγνωστο, με τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τι οδήγησε τον κατηγορούμενο να σκοτώσει τη γυναίκα και να επιχειρήσει να εξαφανίσει τη σορό της.Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί εξετάζουν δύο βασικά σενάρια: είτε η υπόθεση συνδέεται με απόπειρα κλοπής ή ληστείας που κατέληξε σε ανθρωποκτονία, είτε ότι το θύμα απέρριψε ερωτικά τον 26χρονο.Ο κατηγορούμενος αρνείται ότι δολοφόνησε την 38χρονη. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στους αστυνομικούς, βρήκε τη γυναίκα νεκρή στον χώρο φιλοξενίας της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης.«Μπήκα στο διαμέρισμα και αντίκρισα νεκρή τη γυναίκα. Πανικοβλήθηκα. Βγήκα έξω και ρώτησα έναν περαστικό τι να κάνω. Εκείνος με προέτρεψε να εξαφανίσω το πτώμα. Σε αυτόν παρέδωσα τη βαλίτσα με τη σορό του θύματος, έξω από το εγκαταλελειμμένο κτίριο. Σε εκείνον έδινα τα χρήματα, γιατί με εκβίαζε ότι θα με καταγγείλει», φέρεται να ισχυρίστηκε.Τι ανέφερε κάτοικος της περιοχήςΚάτοικος της περιοχής, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι αρχικά εμφανίστηκε η 38χρονη και λίγο αργότερα ο 26χρονος, ο οποίος φαινόταν να τη βοηθά στη μετακόμιση.«Πρώτα εμφανίστηκε η κοπέλα και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα εμφανίστηκε κι αυτός για να τη βοηθάει στη μετακόμιση ή κάτι τέτοιο. Δεν έδειχναν ότι είχαν σχέση εξ αρχής. Μετά εμφανίστηκε κι αυτός. Σαν ζευγάρι ήταν ήσυχοι», είπε χαρακτηριστικά.Τα βρετανικά ΜΜΕΗ υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς τόσο το θύμα όσο και η οικογένειά της είναι ιδιαίτερα γνωστοί στη Σκωτία.«Ήταν μία γυναίκα από τη Σκωτία και πολύς κόσμος έχει σοκαριστεί λόγω της φύσης του εγκλήματος και του τρόπου που εντοπίστηκε η σορός της. Είναι πολύ σημαντική είδηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν έρθει δημοσιογράφοι από τη Βρετανία, ακόμη και το BBC, για να καλύψουν τις εξελίξεις», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος της Daily Mail, Vivek Chaudhary.Οι Αρχές αναμένουν ακόμη τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, από τα οποία ευελπιστούν να προκύψουν περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της η 38χρονη, καθώς δεν έφερε εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο θάνατός της πιθανόν προκλήθηκε από ασφυξία.Ο 26χρονος ζήτησε να του οριστεί αγγλόφωνος μεταφραστής και όχι ομοεθνής του, γεγονός που οδήγησε στη χορήγηση νέας προθεσμίας για την απολογία του.