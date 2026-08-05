Εκπληκτικό βίντεο: Δείτε πώς θα είναι η Γη σε 100 εκατομμύρια χρόνια









Η υπερ-ήπειρος Παγγαία υπήρχε μέχρι πριν 200 εκατομμύρια χρόνια, όταν άρχισε να δημιουργείται η Γη όπως την ξέρουμε σήμερα. Αλλά αυτός δεν είναι ο τελικός σχηματισμός.Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε πώς οι ήπειροι του πλανήτη μας ήταν 600 εκατομμύρια χρόνια πριν και πώς μπορεί να καταλήξουν στα επόμενα 100 εκατομμύρια χρόνια.