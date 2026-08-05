Εκπληκτικό βίντεο: Δείτε πώς θα είναι η Γη σε 100 εκατομμύρια χρόνια

Ενσωματωμένες στις ανεξάρτητα κινούμενες τεκτονικές πλάκες της Γης, οι ήπειροι αλλάζουν και συγκρούονται εδώ και πολλά εκατομμύρια χρ...
Η υπερ-ήπειρος Παγγαία υπήρχε μέχρι πριν 200 εκατομμύρια χρόνια, όταν άρχισε να δημιουργείται η Γη όπως την ξέρουμε σήμερα. Αλλά αυτός δεν είναι ο τελικός σχηματισμός.
Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε πώς οι ήπειροι του πλανήτη μας ήταν 600 εκατομμύρια χρόνια πριν και πώς μπορεί να καταλήξουν στα επόμενα 100 εκατομμύρια χρόνια.
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.