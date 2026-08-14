Τον ενοχλούσε ο ήχος... Συνελήφθη αλλοδαπός άνδρας που έκοψε με μαχαίρι το σχοινί της καμπάνας εκκλησίας...!!! Αφέθηκε ελεύθερος...

Απίστευτο περιστατικό στη Θάσο που κατέληξε σε σύλληψη, όταν αλλοδαπός που φέρεται να ενοχλούνταν από το χτύπημα καμπάνας εκκλησίας πήρε έ...



Βρέθηκε πάνω του το αναδιπλούμενο μαχαίρι



Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου προχώρησαν σε έλεγχο του υπόπτου και, σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης, εντόπισαν στην κατοχή του το αναδιπλούμενο μαχαίρι, το οποίο και κατασχέθηκε.



Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το συγκεκριμένο αιχμηρό αντικείμενο φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα για την κοπή του σχοινιού.



Ο αλλοδαπός συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν σχετικής εντολής του εισαγγελέα, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου.



Αναλυτικά, το ενημερωτικό δελτίο της Αστυνομίας αναφέρει τα εξής:



«Συνελήφθη την 8-8-2026 το απόγευμα σε οικισμό της Θάσου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου ένας αλλοδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, με το οποίο όπως προέκυψε νωρίτερα είχε προκαλέσει φθορά στο σχοινί της καμπάνας του Ιερού Ναού του οικισμού. Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου».

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Θάσο το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου 2026, με έναν αλλοδαπό άνδρα να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς, καθώς φέρεται να έκοψε με αναδιπλούμενο μαχαίρι το σχοινί καμπάνας Ιερού Ναού.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από την έρευνα, ο άνδρας διατηρεί εξοχική κατοικία στη Σκάλα Καλλιράχης και φέρεται να ενοχλούνταν από το συχνό χτύπημα της καμπάνας γειτονικού ναού. Έτσι, το Σάββατο 8 Αυγούστου, φέρεται να πήρε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι και να έκοψε το σχοινί της καμπάνας, προκαλώντας τη σχετική φθορά.Σημειώνεται πάντως ότι στην επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας δεν προσδιορίζεται ο οικισμός στον οποίο συνέβη το περιστατικό.