Λαθρομετανάστευση: 574 αφίξεις στην Κρήτη μέσα σε τέσσερις ημέρες, 200 άτομα έφτασαν μόνο χθες

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι λιμενικές αρχές, καθώς οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης έχουν ενταθεί σημαντικά τα τελευταία...



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από την Τρίτη έως σήμερα 574 άτομα έχουν εντοπιστεί και περισυλλεγεί σε συνολικά εννέα περιστατικά, αποτυπώνοντας την έντονη κινητικότητα που καταγράφεται εκ νέου στο μεταναστευτικό.



200 άτομα έφτασαν μόνο χθεςΙδιαίτερα αυξημένη ήταν η μεταναστευτική κίνηση χθες, καθώς 200 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.



Στην πρώτη επιχείρηση, περίπου 113 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους, σε αποστάσεις 25 και 38 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Τις λέμβους εντόπισε μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex και ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικά σκάφη του Λιμενικού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.



Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκαν ακόμη 87 μετανάστες σε δύο λέμβους, περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια και νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση κινητοποιήθηκαν περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τα οποία περισυνέλεξαν τους επιβαίνοντες και τους μετέφεραν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι λιμενικές αρχές, καθώς οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης έχουν ενταθεί σημαντικά τα τελευταία 24ωρα.