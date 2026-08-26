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Ο Αρχηγός ΓΕΣ επισκέφθηκε τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα...

Αυγούστου 26, 2026

  Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, επίσκεψη ...

 



Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, επίσκεψη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) στα Τρίκαλα.

Κατά την επίσκεψή του, ο Αρχηγός ενημερώθηκε για το έργο και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Σχολής και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της.

Επίσης, απηύθυνε ομιλία στους Σπουδαστές, όπου τόνισε τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για την επικείμενη κατάταξη των πρωτοετών Σπουδαστών.



Πηγή ΓΕΣ

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