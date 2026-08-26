ΤΟΝ ΘΥΜΑΣΤΕ...;;; Βάσος Ανδριανός: Ο «Αλέξης» από τον «Μεθοριακό Σταθμό» και το τραγικό του τέλος









Ήταν ο Αλέξης, ο γεωπόνος από τη σειρά «Μεθοριακός Σταθμός», που προβάλλονταν από την ΥΕΝΕΔ στα μέσα της δεκαετίας του ’70 με μεγάλη επιτυχία. Το πραγματικό όνομα του ηθοποιού, που γεννήθηκε το 1941 στην Αίγυπτο, ήταν Βασίλης Παπαδόπουλος.Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο το 1968 στην παράσταση «Άνοιξη και φθινόπωρο» και την επόμενη χρονιά στον κινηματογράφο.Ο «Μεθοριακός Σταθμός» όμως, ήταν η σειρά που απογείωσε την καριέρα του. Από το 1974 έως το 1981, οπότε το σίριαλ ολοκλήρωσε τον κύκλο του, ο Ανδριανός ήταν ο αγαπημένος ηθοποιός των γυναικών, που θαύμαζαν την ομορφιά του. Κατά τη διάρκεια προβολής της σειράς, ο ηθοποιός έγινε ένας αληθινός σταρ για τα ελληνικά δεδομένα. Αμέτρητες φωτογραφίσεις σε περιοδικά και οι αφίσες του ήταν σε πολλά κοριτσίστικα δωμάτια. Ο Ανδριανός ήταν εξίσου αγαπητός και στο αντρικό κοινό, όχι λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης, αλλά επειδή ο χαρακτήρας του στο σήριαλ ήταν αγνός και ντόμπρος Στην επαρχία, έκανε αρκετούς άντρες να ταυτιστούν μαζί του, αλλά και στις μεγάλες πόλεις ο πληθυσμός προέρχονταν από χωριά και η σειρά θύμιζε στους εσωτερικούς μετανάστες το χωριό τους.Η τηλεοπτική Γαρουφαλιά, που υποδυόταν η ηθοποιός Ρένα Βουτσινά, αγαπούσε τον «Αλέξη» από το πρώτο επεισόδιο, ωστόσο εκείνος ήταν αρραβωνιασμένος με άλλη. Λίγο πριν από το τέλος της σειράς, ο γεωπόνος έχασε τη μνηστή του σε τροχαίο ατύχημα και έσμιξε με τη Γαρουφαλιά. Η εκπλήρωση του έρωτα των δύο ηρώων ήταν ταυτόχρονα και η εκπλήρωση της επιθυμίας του τηλεοπτικού κοινού, που ήθελε να δει τον Αλέξη και τη Γαρουφαλιά μαζί. Ο ίδιος ο ηθοποιός είχε αναφέρει σε συνέντευξή του πως όταν ο κόσμος τον συναντούσε στο δρόμο, του έλεγε να παντρευτεί τη Γαρουφαλιά. Εκείνος άκουσε τη συμβουλή και την παντρεύτηκε στα αλήθεια. Απέκτησαν μια κόρη και έμειναν μαζί μέχρι το πρόωρο τέλος του ηθοποιού.Ο Βάσος Ανδριανός στα τέλη της δεκαετίας του ’90 αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας που δεν του επέτρεπαν να εργαστεί, γεγονός που τον κατέβαλε ψυχολογικά. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 1999, στις 21 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στον τρίτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Κηφισιά. Αρχικά αναφέρθηκε ότι ένιωσε ζαλάδα και έπεσε στο κενό, καθώς κατά την πτώση του είχε παρασύρει μια ξαπλώστρα. Άνθρωποι που τον γνώριζαν, ανέφεραν ότι έπασχε από κατάθλιψη και έπαιρνε ηρεμιστικά χάπια. Την ώρα της πτώσης, βρίσκονταν στο σπίτι η γυναίκα και η κόρη του.