Να ανακηρύξουμε θαλάσσια πάρκα στην Προποντίδα και τον Ελλήσποντο, γιατί με τις ρηματικές διακοινώσεις δεν καταλαβαίνουν!

Καλές οι ρηματικές διακοινώσεις αλλά καλύτερες οι απαντήσεις με λίγο «τρέλα» μέσα τους και τις οποίες αντιλαμβάνονται ευκολότερα οι τού...









Η Αθήνα προχώρησε στην έκδοση και επίσημη αποστολή ρηματικής διακοίνωσης (démarche) προς την Άγκυρα. Η κίνηση αυτή αποτελεί την άμεση και δυναμική απάντηση της ελληνικής πλευράς στην πρόσφατη, μονομερή απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο παράνομα «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι οι τουρκικές προεδρικές αποφάσεις είναι παράνομες, νομικά ανύπαρκτες και δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Στο κείμενο της διακοίνωσης υπογραμμίζεται ότι οι εν λόγω περιοχές εκτείνονται αυθαίρετα πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων των έξι ναυτικών μιλίων. Καταλαμβάνουν ζώνες διεθνών υδάτων, αλλά και περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η Αθήνα επισημαίνει ότι η Άγκυρα στερείται οποιουδήποτε δικαιώματος δικαιοδοσίας εκτός των συνόρων της και ξεκαθαρίζει πως τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα.Η νέα τουρκική πρόκληση αφορά προεδρικά διατάγματα που ορίζουν «προστατευόμενες περιοχές» στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου, καθώς και στο Νότιο Αιγαίο, πλησίον του Καστελόριζου. Πρόκειται για μια σαφή προσπάθεια της Άγκυρας να ενδύσει τις επεκτατικές βλέψεις του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» με έναν προσχηματικό περιβαλλοντικό μανδύα. Παράλληλα, η κίνηση αυτή λειτουργεί ως αντίβαρο στα νόμιμα σχέδια της Ελλάδας για τη δημιουργία δικών της θαλάσσιων πάρκων εντός της επικράτειάς της.Η ελληνική διπλωματία παραμένει σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης. Σύμφωνα με έγκυρες διπλωματικές πηγές, η Αθήνα δεν πρόκειται να περιοριστεί μόνο στη συγκεκριμένη ρηματική διακοίνωση. Ήδη εξετάζονται συντονισμένες ενέργειες, καθώς και διεθνείς προσφυγές σε παγκόσμιους οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), με στόχο την πλήρη αποδόμηση των τουρκικών αυθαιρεσιών και την αποτελεσματική προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στη διεθνή σκηνή.