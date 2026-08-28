Bild: Πώς προετοιμάζεται η Γερμανία για το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης στη Βαλτική – Το απόρρητο σχέδιο και ο ρόλος της Πολωνίας

Έντονες ανησυχίες για το ενδεχόμενο μιας επικείμενης ρωσικής επίθεσης στις χώρες της Βαλτικής πυροδότησε η απρόσμενη επίσκεψη του διευθυν...



Γερμανία: Ο κεντρικός εφοδιαστικός κόμβος της Συμμαχίας



Το Γερμανικό Επιχειρησιακό Σχέδιο (OPLAN DEU), αν και παραμένει άκρως απόρρητο, καθορίζει ότι ο πρωταρχικός ρόλος της χώρας σε περίπτωση μιας μεγάλης κρίσης ή πολέμου είναι να διασφαλίσει τη διακίνηση και τον εφοδιασμό των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και της Bundeswehr, αναφέρει η εφημερίδα Bild.



Σε αντίθεση με τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, όταν η ίδια αποτελούσε το ανατολικό σύνορο της Συμμαχίας, η Γερμανία βρίσκεται πλέον στο κέντρο της Ευρώπης, λειτουργώντας πλέον ως ο κεντρικός πυρήνας μεταφοράς και υποστήριξης των συμμαχικών δυνάμεων.



Βάσει του σχεδιασμού του ΝΑΤΟ, εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες που θα αναπτυχθούν στην ανατολική πτέρυγα πρέπει να τροφοδοτούνται συνεχώς με καύσιμα, ιατρικό υλικό και τρόφιμα μέσω των γερμανικών υποδομών.



Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει ότι οι μετακινήσεις των στρατευμάτων δεν πρέπει να παρεμποδιστούν από ετοιμόρροπες γέφυρες, ελλείψεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο, σταθμούς καυσίμων ή νοσοκομεία.



Σύμφωνα με την Bild, πολλοί οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες, καθώς και λιμενικές υποδομές, θα δεσμευτούν για στρατιωτική χρήση, διακόπτοντας τη πολιτική κυκλοφορία.



Για παράδειγμα, ο αυτοκινητόδρομος A2, που αποτελεί ζωτική αρτηρία μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις για τη μεταφορά στρατευμάτων προς την Πολωνία, εφόσον αποβιβαστούν στο Ρότερνταμ.



Η 45η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία «Λιθουανία»



Για την άμεση προστασία των βαλτικών κρατών, η Γερμανία συγκρότησε τον Απρίλιο του 2025 την 45η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία «Λιθουανία», η οποία αναμένεται να αποκτήσει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έως τα τέλη του 2027.



Στόχος της είναι να αποτρέψει την καθυστέρηση των ενισχύσεων του ΝΑΤΟ σε περίπτωση ρωσικής εισβολής.



Στο πλαίσιο της συλλογικής άμυνας, η αποστολή της ταξιαρχίας είναι να διατηρήσει ανοιχτό τον λεγόμενο «Διάδρομο του Σουβάλκι» (Suwalki Gap), που βρίσκεται ανάμεσα στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, την Πολωνία και τη Λιθουανία.



Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη στρατιωτική μονάδα που οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις σταθμεύουν μόνιμα εκτός συνόρων.Δυναμικό: 4.800 στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων δυνάμεων από πολυεθνική ομάδα μάχης.



Προβλεπόμενος εξοπλισμός: 44 κύρια άρματα μάχης Leopard 2, 44 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Puma και 18 αυτοκινούμενα πυροβόλα Panzerhaubitze 2000.



Η «Ανατολική Ασπίδα» της Πολωνίας και η γερμανική συνδρομή



Παράλληλα, η Πολωνία ανακοίνωσε το 2024 ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μετατροπή των ανατολικών της συνόρων σε απόρθητο οχυρό, προετοιμαζόμενη για ενδεχόμενες στρατιωτικές ενέργειες από τη Λευκορωσία και τη Ρωσία.



Το έργο περιλαμβάνει ένα σύνθετο σύστημα από αντιαρματικά εμπόδια, κατασκευές με συρματοπλέγματα, σταθμούς διοίκησης, ηλεκτρονική επιτήρηση και συστήματα εγκαίρου προειδοποιήσεως.



Αντικειμενικός σκοπός είναι η επιβράδυνση μιας πιθανής ρωσικής προέλασης μέχρι να καταφθάσουν οι συμμαχικές ενισχύσεις.



Στο εγχείρημα αυτό, η γερμανική συμβολή περιλαμβάνει σήμερα περίπου 40 μηχανικούς που εργάζονται μαζί με τους Πολωνούς ομολόγους τους, συμμετέχοντας στην κατασκευή αντιαρματικών τάφρων, εμποδίων και οχυρωματικών θέσεων μάχης.

Έντονες ανησυχίες για το ενδεχόμενο μιας επικείμενης ρωσικής επίθεσης στις χώρες της Βαλτικής πυροδότησε η απρόσμενη επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα, την ώρα που το Βερολίνο αναπροσαρμόζει πλήρως τους αμυντικούς του σχεδιασμούς αναλαμβάνοντας κομβικό ρόλο στην προστασία της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.