Ο Πρόεδρος της Αργεντινής ξεσκίζει τον Σάντσεθ... «Χρησιμοποιεί τους μετανάστες για να παραμείνει στην εξουσία»

Μετωπική επίθεση στον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, με αφορμή τη μεταναστευτι...



Η κρίση στη Θέουτα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης



Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ η Ισπανία εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις συνέπειες της πρωτοφανούς μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα μέσα σε λίγα 24ωρα.



Η Μαδρίτη υποστηρίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων εισήλθαν παράτυπα έχει ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο, ενώ οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δίνουν διαφορετικούς απολογισμούς για τα θύματα της τραγωδίας.



Παράλληλα, η κυβέρνηση Σάντσεθ επιμένει ότι η κρίση υποκινήθηκε από διακινητές και από οργανωμένες παραπλανητικές πληροφορίες που διαδόθηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων, οδηγώντας χιλιάδες ανθρώπους να επιχειρήσουν τη διέλευση.



Διεθνείς πολιτικές αντιδράσεις



Η κρίση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις πέρα από τα ισπανικά σύνορα.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και αρκετοί ηγέτες της ευρωπαϊκής δεξιάς και ακροδεξιάς χρησιμοποίησαν τα γεγονότα στη Θέουτα για να ενισχύσουν τη ρητορική τους υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στα σύνορα και κατά της παράτυπης μετανάστευσης.



Ο ίδιος ο Τραμπ υποστήριξε ότι, εάν δεν εφαρμοστούν πιο αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές, οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με αντίστοιχες καταστάσεις.

Μετωπική επίθεση στον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, υποστηρίζοντας (χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις) ότι η ισπανική κυβέρνηση αξιοποιεί την παράτυπη μετανάστευση για πολιτικό όφελος.Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο LN+, ο ακροδεξιός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Σάντσεθ επιδιώκει να πολιτογραφήσει παράτυπους μετανάστες ώστε να ενισχύσει τη μελλοντική εκλογική του βάση.«Στην περίπτωση της Ισπανίας, ο Σάντσεθ χρησιμοποιεί αυτούς τους μετανάστες για να τους πολιτογραφήσει και στη συνέχεια να τον ψηφίζουν, προκειμένου να διαιωνίσει την τυραννία του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός πρόεδρος.