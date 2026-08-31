«Μας άλλαξαν το μωρό στο μαιευτήριο, μας έδωσαν ένα σατανιασμένο... Μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι» »

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, με την ιατροδικαστική εξέταση ...



Στο πλαίσιο της έρευνας, ο πατέρας του βρέφους κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι το μωρό έκλαιγε συνεχώς, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση της συζύγου του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι στο μαιευτήριο τούς είχαν αλλάξει το παιδί και τους είχαν δώσει άλλο μωρό, το οποίο χαρακτήρισε «σατανιασμένο».



«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο, και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας», είπε στους αστυνομικού σύμφωνα με πληροφορίες.



Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών





Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημμέλημα για μην ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής.



Μετά την άσκηση της δίωξης οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Η έρευνα ωστόσο των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Όταν η αστυνομική έρευνα ολοκληρωθεί τα στοιχεία θα αποσταλούν στις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να προχωρήσει η ποινική διαδικασία και για αυτό το σκέλος. Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας το βρέφος πριν εκπνεύσει έφερε δέκα χτυπήματα.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, με την ιατροδικαστική εξέταση να δείχνει ότι το παιδί έφερε τουλάχιστον δέκα τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη.