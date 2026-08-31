Μάριο Νόφαλ: «Ενώ όλοι διαφωνούν για το ποιος πρέπει να ελέγχει τον νότιο Λίβανο, η Αθήνα συνεχίζει αθόρυβα να στέλνει στη Βηρυτό τα οχήματα για να το κάνει»

Η δυνατότητα του λιβανικού στρατού να αναλάβει τον έλεγχο του νότιου Λιβάνου συνιστά το κεντρικό σημείο τριβής στη συζήτηση για τη σταθερ...

Η δυνατότητα του λιβανικού στρατού να αναλάβει τον έλεγχο του νότιου Λιβάνου συνιστά το κεντρικό σημείο τριβής στη συζήτηση για τη σταθερότητα της περιοχής, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στο «X» ο Μάριο Νόφαλ.Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ο οποίος διαθέτει 3,8 εκατομμύρια ακολούθους στο «Χ», η ανάπτυξη των ένοπλων δυνάμεων του Λιβάνου και η διατήρηση των θέσεών τους καθίστανται καθοριστικής σημασίας εν μέσω της αποχώρησης του Ισραήλ και των πιέσεων προς τη Χεζμπολάχ να παραδώσει τον οπλισμό της.Όπως τονίζει ο Νόφαλ, ενώ η διεθνής κοινότητα αξιώνει την επιβολή της τάξης από τον λιβανικό στρατό, η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις ελάχιστες χώρες που χρηματοδοτούν έμπρακτα αυτή την προσπάθεια.Ειδικότερα, το ελληνικό αρματαγωγό «Ρόδος» κατέπλευσε το Σαββατοκύριακο στο Βηρυτό, μεταφέροντας 13 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού τύπου M113 και 10 φορτηγά μεταφοράς STEYR, τα οποία παραδόθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου.Πρόκειται για τη δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού εντός του έτους, καθώς είχε προηγηθεί τον Ιανουάριο ένα αντίστοιχο πακέτο ενίσχυσης, το οποίο περιελάμβανε τον ίδιο αριθμό οχημάτων μαζί με ανταλλακτικά.Ο Νόφαλ υπογραμμίζει πως οι επιχειρησιακές απαιτήσεις στη μεθόριο προϋποθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό του στρατού, την ώρα που οι περισσότερες χώρες που ζητούν την ανάληψη ευθύνης από τη Βηρυτό απογυμνώνονται από κάθε οικονομική ή υλική συνεισφορά.Καταλήγοντας, σημειώνει ότι την ώρα που η διεθνής διπλωματία αναλώνεται σε διαμάχες για το καθεστώς ελέγχου στο νότιο Λίβανο, η Αθήνα συνεχίζει αθόρυβα να αποστέλλει τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου.Διαβάστε την ανάρτηση:«Όλοι θέλουν ο λιβανικός στρατός να κρατήσει τον νότο. Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες [χώρες] που πραγματικά πληρώνουν γι’ αυτό.»Ένα ελληνικό αρματαγωγό, το “Ρόδος”, κατέπλευσε στη Βηρυτό αυτό το Σαββατοκύριακο με 13 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού M113 και 10 φορτηγά μεταφοράς STEYR για τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου.»Είναι η δεύτερη παρτίδα φέτος. Η πρώτη, ένα πανομοιότυπο πακέτο συν ανταλλακτικά, έφτασε πίσω τον Ιανουάριο.»Ολόκληρη η συζήτηση για τον νότιο Λίβανο εξαρτάται από το αν τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου μπορούν πράγματι να αναπτυχθούν και να κρατήσουν εδάφη καθώς το Ισραήλ αποσύρεται και η πίεση αυξάνεται στη Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα της.»Αυτό λειτουργεί μόνο εάν ο στρατός είναι εξοπλισμένος για να το κάνει, και οι περισσότερες από τις χώρες που απαιτούν να συμβεί αυτό δεν είναι αυτές που πληρώνουν το λογαριασμό.»Έτσι, ενώ όλοι διαφωνούν για το ποιος πρέπει να ελέγχει τον νότιο Λίβανο, η Αθήνα συνεχίζει αθόρυβα να στέλνει στη Βηρυτό τα οχήματα για να το κάνει».