Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στα ανοικτά του Ομάν… Υπέστη ζημιά στο μηχανοστάσιό του και ακινητοποιήθηκε… Το πλήρωμα είναι σώο

Συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Ελληνόκτητο είναι το δεξαμενόπλοιο που έγινε στόχος επίθεσης το βράδυ της Δευτέρα...

Συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Θεόδωρου Αγγελόπουλου.

Ελληνόκτητο είναι το δεξαμενόπλοιο που έγινε στόχος επίθεσης το βράδυ της Δευτέρας από βλήμα, ανοικτά του Ομάν.Σύμφωνα με το tradewindsnews, πρόκειται για το LR2 tanker Metro Venetian, χωρητικότητας 115.000 dwt και κατασκευής 2025 που ανήκει στη Metrostar Management, συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Θεόδωρου Αγγελόπουλου.Το δεξαμενόπλοιο, επλήγη από άγνωστο βλήμα περίπου 9 ναυτικά μίλια (17 χλμ.) βορειοανατολικά της Ας Σίσα, στο Ομάν. Όπως ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, το πετρελαιοφόρο υπέστη ζημιά στο μηχανοστάσιό του και ακινητοποιήθηκε. Το πλήρωμα ευτυχώς είναι σώο ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το πλήγμα, με την UKMTO να καλεί τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Με πληροφορίες από skai.gr