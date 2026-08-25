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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Φωτιά στη Σαλαμίνα κοντά στο Ναύσταθμο του Πολεμικού Ναυτικού... Έπεσαν πάνω της τα εναέρια και την περιόρισαν!!

Αυγούστου 25, 2026

  Καλύτερη είναι αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον ναύσταθμο της Σαλ...

 



Καλύτερη είναι αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, στην περιοχή Ελληνικό. Λίγο μετά τις 17:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους των περιοχών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) να απομακρυνθούν προς Ακτή Καραϊσκάκη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με δέκα οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ. Όπως φαίνεται σε βίντεο πυκνός καπνός υψώνεται στον ουρανό.

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