Νέα πρόκληση με Καστελλόριζο και Λήμνο από τα μεμέτια... Τουρκία: Δύο νέα θαλάσσια πάρκα με διατάγματα Ερντογάν!

Με δύο διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη δύο «εθνικών θαλ...







Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και του Τσανάκκαλε, εκτεινόμενο γεωγραφικά μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λήμνου.









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Η έκδοση αυτών των αποφάσεων πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου κυκλοφορούν πολλά στοχευμένα δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα, με τον τουρκικό Tύπο να εστιάζει στην «ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα» στο Αιγαίο, κάνοντας ιδιαίτερη και εκτενή αναφορά στη νήσο Ρω.



Ο αποκλεισμός της περιοχής γύρω από το Καστελλόριζο και η χωροθέτηση «προστατευόμενης ζώνης» μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης αποτελούν την απάντηση της Τουρκίας στα θαλάσσια πάρκα που είχε κηρύξει η Ελλάδα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο στις 21 Ιουλίου 2025. Δείτε ΕΔΩ το προεδρικό διάταγμα για το θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγιε και του Κας.Δείτε ΕΔΩ το προεδρικό διάταγμα για το θαλάσσιο πάρκοκοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και του Τσανάκκαλε.Η έκδοση αυτών των αποφάσεων πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου κυκλοφορούν πολλά στοχευμένα δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα, με τον τουρκικό Tύπο να εστιάζει στην «ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα» στο Αιγαίο, κάνοντας ιδιαίτερη και εκτενή αναφορά στη νήσο Ρω.Ο αποκλεισμός της περιοχής γύρω από το Καστελλόριζο και η χωροθέτηση «προστατευόμενης ζώνης» μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης αποτελούν την απάντηση της Τουρκίας στα θαλάσσια πάρκα που είχε κηρύξει η Ελλάδα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο στις 21 Ιουλίου 2025.

Με δύο διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων».Τα διατάγματα ορίζουν τη δημιουργία των πάρκων σε δύο σημεία:εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγιε (επαρχία Μούγλα) και του Κας (επαρχία Αττάλειας). Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλείει και αποκλείει ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο. Όπως ανέφερε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, «πρόκειται για σοβαρή εξέλιξη, διότι (η Τουρκία) κήρυξε θαλάσσιο πάρκο πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης, δηλαδή πέραν των 6 μιλίων».