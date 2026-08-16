Φωτιά στη Σαλαμίνα: Στους 571 οι απεγκλωβισμένοι δια θαλάσσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από θαλάσσης στη Σαλαμίνα, καθώς οι δύο πυρκαγιές που μαίνονται στο νησί έχο...



Πηγή: skai.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από θαλάσσης στη Σαλαμίνα, καθώς οι δύο πυρκαγιές που μαίνονται στο νησί έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής δύο θανάτους.Στους 571 ανέρχονται πλέον οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης απομάκρυνσης, λόγω των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί.Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, από το σύνολο των απεγκλωβισμένων, ακόμη 207 άτομα μεταφέρονται με δύο επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία στο λιμάνι της Φανερωμένης.Η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από θαλάσσης συνεχίζεται στις πληγείσες παράκτιες περιοχές της Σαλαμίνας, με τις δυνάμεις του Λιμενικού να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.Στη μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από τις παράκτιες περιοχές της Σαλαμίνας αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.Όπως ανέφερε, την ώρα που οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή επιχειρεί από θαλάσσης με επτά περιπολικά σκάφη, με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές που απειλούνται.Τα τρία πλοία παραμένουν στην περιοχή, καθώς, σύμφωνα με τον υπουργό, η επιχείρηση του Λιμενικού συνεχίζεται.