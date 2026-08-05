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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Πέντε εκφράσεις από τα αρχαία ελληνικά που λέμε και σήμερα... Και τι σημαίνουν

Αυγούστου 05, 2026

Μπορεί η καθομιλουμένη μας να είναι η δημοτική αλλά χρησιμοποιούμε πολλές φράσεις από τα αρχαία ελληνικά καθημερινά. Δείτε πέντε από αυτές ...





Μπορεί η καθομιλουμένη μας να είναι η δημοτική αλλά χρησιμοποιούμε πολλές φράσεις από τα αρχαία ελληνικά καθημερινά. Δείτε πέντε από αυτές και την ερμηνεία τους…

Δαμόκλειος σπάθη: Η φράση αυτή υποδηλώνει απειλητικές καταστάσεις και προέρχεται από επεισόδιο που συνέβη μεταξύ του τυράννου των Συρακουσών Διονυσίου και του Δαμοκλή, ενός αυλικού κόλακα. Ο πρώτος θέλοντας να δείξει στο Δαμοκλή πόσο επικίνδυνο ήταν το αξίωμα του τυράννου τον έβαλε να καθίσει στο θρόνο ενώ από πάνω του κρεμόταν ξίφος σε μια τρίχα αλόγου.

Αχίλλειος πτέρνα: Πρόκειται για το αδύναμο σημείο κάποιου. Αυτή η φράση προέρχεται από το μύθο του Αχιλλέα, σύμφωνα με τον οποίο, όταν τον βύθιζε στο αθάνατο νερό η μητέρα του, επειδή τον κρατούσε από τη φτέρνα, στο συγκεκριμένο σημείο του σώματός του παρέμεινε θνητός.

Αντίπαλον δέος: Η φράση που χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε σε ισχυρό αντίπαλο σύμφωνα με τον Θουκυδίδη.

Αιδώς Αργείοι: Η φράση που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να καταδείξουμε αισθήματα ντροπής αναφερόμενοι σε κάποιον άλλο.

Διέβην τον Ρουβίκωνα: Είναι η φράση που χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις που λαμβάνεται μία παράτολμη απόφαση. Αυτή η φράση αποδίδεται στον Ιούλιο Καίσαρα ο οποίος όταν το 49 π.Χ. αποφάσισε να κηρύξει εμφύλιο πόλεμο στην Ιταλία, πέρασε με το στρατό του τον ποταμό Ρουβίκωνα κατευθυνόμενος προς την Ρώμη.

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