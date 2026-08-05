Πέντε εκφράσεις από τα αρχαία ελληνικά που λέμε και σήμερα... Και τι σημαίνουν

Μπορεί η καθομιλουμένη μας να είναι η δημοτική αλλά χρησιμοποιούμε πολλές φράσεις από τα αρχαία ελληνικά καθημερινά. Δείτε πέντε από αυτές ...
Μπορεί η καθομιλουμένη μας να είναι η δημοτική αλλά χρησιμοποιούμε πολλές φράσεις από τα αρχαία ελληνικά καθημερινά. Δείτε πέντε από αυτές και την ερμηνεία τους…
Αχίλλειος πτέρνα: Πρόκειται για το αδύναμο σημείο κάποιου. Αυτή η φράση προέρχεται από το μύθο του Αχιλλέα, σύμφωνα με τον οποίο, όταν τον βύθιζε στο αθάνατο νερό η μητέρα του, επειδή τον κρατούσε από τη φτέρνα, στο συγκεκριμένο σημείο του σώματός του παρέμεινε θνητός.
Αντίπαλον δέος: Η φράση που χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε σε ισχυρό αντίπαλο σύμφωνα με τον Θουκυδίδη.
Αιδώς Αργείοι: Η φράση που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να καταδείξουμε αισθήματα ντροπής αναφερόμενοι σε κάποιον άλλο.
Διέβην τον Ρουβίκωνα: Είναι η φράση που χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις που λαμβάνεται μία παράτολμη απόφαση. Αυτή η φράση αποδίδεται στον Ιούλιο Καίσαρα ο οποίος όταν το 49 π.Χ. αποφάσισε να κηρύξει εμφύλιο πόλεμο στην Ιταλία, πέρασε με το στρατό του τον ποταμό Ρουβίκωνα κατευθυνόμενος προς την Ρώμη.
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