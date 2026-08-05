Τρελάθηκαν πάλι με τον Φλώρο οι τούρκοι: Έλληνας στρατηγός εξαπέλυσε αλαζονική απειλή κατά της Τουρκίας: «Θα κάψουμε όποιον πατήσει το πόδι του εδώ!»









Ο Φλώρος υποστήριξε ότι οποιαδήποτε πιθανή ένταση θα πρέπει να επεκταθεί σε ολόκληρη την πρώτη γραμμή κατά μήκος των τουρκικών συνόρων, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της στρατηγικής αποτροπής της Ελλάδας.



Ο Έλληνας στρατηγός δήλωσε ότι η άλλη πλευρά πρέπει να ενημερωθεί ότι μια πιθανή επίθεση θα έχει σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο στρατιωτικές αλλά και πολιτικά και οικονομικά.



«Δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς»



Ο πρώην διοικητής, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν έχει εγκαταλείψει τις θεμελιώδεις θέσεις της, υποστήριξε ότι η διατήρηση «ήρεμων υδάτων» μεταξύ των δύο χωρών είναι σημαντική, αλλά αυτό δεν πρέπει να σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τα κυριαρχικά της δικαιώματα.



F-35 και μήνυμα εξοπλισμού



Στη συνέντευξή του, ο Φλώρος αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, υπενθυμίζοντας ότι η Άγκυρα απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα μετά την αγορά του συστήματος αεράμυνας S-400 από τη Ρωσία.



Ο Φλώρος υποστήριξε ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας δεν πρέπει να είναι να ακολουθήσει τα βήματα της Τουρκίας, αλλά να ενισχύσει συνεχώς τις δικές της δυνατότητες αποτροπής, και είπε ότι η Αθήνα θα πρέπει να επιδιώξει αποφασιστικά το μακροπρόθεσμο σχέδιο εξοπλισμών της.



Ο Φλώρος εξήγησε ότι το αμυντικό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο 2021-2034 περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη Rafale, φρεγάτες κλάσης FDI, αναβάθμιση μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε επίπεδο Viper, ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα Romeo, πυραυλικά συστήματα Spike πέραν της οπτικής επαφής, νέες τορπίλες και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων οπλικών συστημάτων.



«Τα drones από μόνα τους δεν θα κερδίζουν πολέμους»



Ο Φλώρος αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά υποστήριξε ότι τα UAV από μόνα τους δεν μπορούν να καθορίσουν την έκβαση ενός πολέμου.



Υποστηρίζοντας ότι τα UAV δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα αεροσκάφη, τα πολεμικά πλοία, τα άρματα μάχης, τις μονάδες πυροβολικού και το πεζικό, ο Φλώρος δήλωσε ότι μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία και ένα εξειδικευμένο στρατιωτικό προσωπικό θα πρέπει να αποτελούν το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Ελλάδας.



Ζήτησε επίσης την αναδιάρθρωση της αμυντικής βιομηχανίας και μεγαλύτερη υποστήριξη για το στρατιωτικό προσωπικό.



Milliyet Gazetesi



Echedoros.blog Ο Φλώρος υποστήριξε ότι οποιαδήποτε πιθανή ένταση θα πρέπει να επεκταθεί σε ολόκληρη την πρώτη γραμμή κατά μήκος των τουρκικών συνόρων, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της στρατηγικής αποτροπής της Ελλάδας.Ο Έλληνας στρατηγός δήλωσε ότι η άλλη πλευρά πρέπει να ενημερωθεί ότι μια πιθανή επίθεση θα έχει σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο στρατιωτικές αλλά και πολιτικά και οικονομικά.«Δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς»Ο πρώην διοικητής, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν έχει εγκαταλείψει τις θεμελιώδεις θέσεις της, υποστήριξε ότι η διατήρηση «ήρεμων υδάτων» μεταξύ των δύο χωρών είναι σημαντική, αλλά αυτό δεν πρέπει να σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τα κυριαρχικά της δικαιώματα.F-35 και μήνυμα εξοπλισμούΣτη συνέντευξή του, ο Φλώρος αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, υπενθυμίζοντας ότι η Άγκυρα απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα μετά την αγορά του συστήματος αεράμυνας S-400 από τη Ρωσία.Ο Φλώρος υποστήριξε ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας δεν πρέπει να είναι να ακολουθήσει τα βήματα της Τουρκίας, αλλά να ενισχύσει συνεχώς τις δικές της δυνατότητες αποτροπής, και είπε ότι η Αθήνα θα πρέπει να επιδιώξει αποφασιστικά το μακροπρόθεσμο σχέδιο εξοπλισμών της.Ο Φλώρος εξήγησε ότι το αμυντικό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο 2021-2034 περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη Rafale, φρεγάτες κλάσης FDI, αναβάθμιση μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε επίπεδο Viper, ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα Romeo, πυραυλικά συστήματα Spike πέραν της οπτικής επαφής, νέες τορπίλες και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων οπλικών συστημάτων.«Τα drones από μόνα τους δεν θα κερδίζουν πολέμους»Ο Φλώρος αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά υποστήριξε ότι τα UAV από μόνα τους δεν μπορούν να καθορίσουν την έκβαση ενός πολέμου.Υποστηρίζοντας ότι τα UAV δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα αεροσκάφη, τα πολεμικά πλοία, τα άρματα μάχης, τις μονάδες πυροβολικού και το πεζικό, ο Φλώρος δήλωσε ότι μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία και ένα εξειδικευμένο στρατιωτικό προσωπικό θα πρέπει να αποτελούν το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Ελλάδας.Ζήτησε επίσης την αναδιάρθρωση της αμυντικής βιομηχανίας και μεγαλύτερη υποστήριξη για το στρατιωτικό προσωπικό.Milliyet Gazetesi

Μια νέα δήλωση που στοχεύει την Τουρκία ήρθε από την Ελλάδα.Σε συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα, μία από τις κορυφαίες εφημερίδες της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Φλώρος , πρώην Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, έκανε αρκετές εντυπωσιακές δηλώσεις για μια σειρά θεμάτων, από τις τουρκοελληνικές σχέσεις και τις εντάσεις στο Αιγαίο έως το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Αθήνας και την πιθανότητα επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35.«Θα κάψουμε οποιονδήποτε πατήσει το πόδι του σε ελληνικό έδαφος»Ο Φλώρος επανέλαβε τη δήλωσή του: «Θα κάψουμε όποιον πατήσει το πόδι του σε ελληνικό έδαφος και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι», υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν ήταν απλώς σκληρή ρητορική, αλλά αποτελούσε τη βάση της αντίληψης της Ελλάδας για την αποτροπή.Αναφερόμενος στη δήλωση της Τουρκίας , «Μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά στη μέση της νύχτας», ο Φλώρος υποστήριξε ότι η ισχυρότερη απάντηση σε τέτοιες δηλώσεις είναι η αποτροπή.Υποστηρίζοντας ότι αυτή η προσέγγιση απέτρεψε μια πιθανή στρατιωτική επέμβαση, ο Έλληνας στρατηγός υποστήριξε: «Κανείς δεν πάτησε το πόδι του εδώ επειδή η αποτροπή λειτούργησε».«Θα επεκτείνουμε τη σύγκρουση σε όλα τα μέτωπα»Στη συνέντευξή του, ο Φλώρος όχι μόνο χρησιμοποίησε σκληρά λόγια, αλλά έκανε και αξιοσημείωτες εκτιμήσεις σχετικά με ένα πιθανό σενάριο σύγκρουσης.Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου άφησε να εννοηθεί ότι η Τουρκία θα μπορούσε να στοχεύσει το πιο αδύναμο σημείο της ελληνικής άμυνας, υποστηρίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση, η απάντηση της Αθήνας δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μία μόνο περιοχή.