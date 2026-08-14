Οδηγός ασφαλείας στο σπίτι για νέους γονείς Οδηγός ασφαλείας στο σπίτι για νέους γονείς... Πώς θα διαμορφώσετε σωστά τον χώρο όπου ζουν βρέφη και μωρά

Η στιγμή που δυο νέοι γονείς επιστρέφουν από το μαιευτήριο στο σπίτι, είναι σπουδαία -και δεν χρειάζεται πολλά λόγια για να εξηγηθεί αυτό....

Σκάλες: Αν στο σπίτι υπάρχει εσωτερική σκάλα, πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν πόρτες στο επάνω και στο κάτω μέρος της και να είναι πάντα ασφαλισμένες και κλειστές.

Περσίδες και κορδόνια κουρτινών: Πρέπει να στερεώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε το μωρό να μην μπορεί να πιάσει τα κορδόνια και να μπερδευτεί με αυτά.

Αιχμηρές γωνίες: Οι αιχμηρές γωνίες σε τραπεζάκια σαλονιού ή άλλα έπιπλα θα πρέπει να καλυφθούν με ειδικά προστατευτικά.

Πρίζες: Όλες οι πρίζες του σπιτιού πρέπει να καλύπτονται και δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα καλώδιο εκτεθειμένο σε χώρο όπου κάποιος αφήνει το παιδί του να παίξει ή να μπουσουλήσει.

Τζάκι: Αν στο σπίτι υπάρχει τζάκι, καλό θα είναι να αποφεύγεται η χρήση του και οπωσδήποτε θα πρέπει να τοποθετηθεί το κατάλληλο προστατευτικό μπροστά του.

Ψηλά έπιπλα: Οι βιβλιοθήκες και άλλα ψηλά έπιπλα που μπορούν να ανατραπούν, θα πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στον τοίχο.

Ντουλάπια, ντουλάπες και συρτάρια: Ειδικά στην κουζίνα και στο μπάνιο, μπορεί να αποδειχθούν σε μεγάλο κίνδυνο για ένα μωρό. Χρησιμοποιήστε κλειδαριές ασφαλείας για να μην μπορεί να τις ανοίξει το μωρό μόνο του.

Παράθυρα: Πρέπει να είναι καλά ασφαλισμένα ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν κατά λάθος.

Μικρά αντικείμενα, διακοσμητικά κ.λπ.: Σταθείτε στο ύψος του… μωρού και ελευθερώστε τον χώρο από διακοσμητικά, μικροέπιπλα και οτιδήποτε μπορεί να μοιάζει με… λούνα παρκ στα μάτια του. Έτσι θα εξαλείψετε πολλούς κινδύνους για τραυματισμό.

Γλάστρες: Τα φυτά εσωτερικού χώρου όχι μόνο μπορούν να ανατραπούν από ένα μωρό που μπουσουλάει, αλλά μπορούν να γίνουν και αντικείμενο…γευσιγνωσίας! Απομακρύνετέ τα από τον χώρο σας.

Χημικά προϊόντα: Τα προϊόντα καθαρισμού και άλλες επιβλαβείς και δηλητηριώδεις ουσίες πρέπει να βρίσκονται σε κλειδωμένα ντουλάπια και μακριά από μωρά (και γενικά από παιδιά κάθε ηλικίας). Μην αφήνετε ποτέ εκτεθειμένα τέτοια προϊόντα.

Πόρτες: Προφανώς κανείς δεν μπορείτε να αδειάσει όλο του το σπίτι για να είναι απόλυτα ασφαλές το μωρό του. Έτσι, κλείνετε πάντα τις πόρτες που οδηγούν σε πιο «επικίνδυνα» δωμάτια (όπως η κουζίνα).

Κατοικίδια: Είναι πραγματικά σπάνια τα περιστατικά στα οποία γάτες και σκύλοι έχουν επιτεθεί σε μωρά -το αντίθετο, μάλιστα, συνήθως γίνονται περίεργα και προστατευτικά. Όμως, ένα μεγαλόσωμο ζώο μπορεί με τις κινήσεις του, άθελά του, να γίνει αιτία τραυματισμού για ένα μωρό. Μην αφήνετε μόνα τους ένα κατοικίδιο και ένα μωρό, φροντίζετε να είστε πάντα στον χώρο ή να τα περιορίζετε σε διαφορετικό δωμάτιο.

Η στιγμή που δυο νέοι γονείς επιστρέφουν από το μαιευτήριο στο σπίτι, είναι σπουδαία -και δεν χρειάζεται πολλά λόγια για να εξηγηθεί αυτό. Παράλληλα, αρχίζει και ένας μαραθώνιος με έγνοιες και η ασφάλεια του βρέφους είναι μία απ’ αυτές. Αυτό σημαίνει οπωσδήποτε και ασφαλές περιβάλλον, δηλαδή ασφαλές σπίτι, πολύ περισσότερο που ένα βρέφος ή ένα μωρό έχουν κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες. Έτσι, εκτός από τα απαραίτητα γενικά μέτρα προστασίας που μπορεί να λάβει κάποιος (όπως η πυροπροστασία), χρειάζεται να δώσει προσοχή και σε κάποια επιπλέον σημεία.Αν και μικροσκοπικά και εύθραυστα, η διατήρηση της ασφάλειας ενός νεογέννητου είναι θεωρητικά πιο εύκολη από την ασφάλεια ενός μωρού που έχει αρχίσει να μπουσουλάει ή επιχειρεί να κάνει τα πρώτα του βήματα.Η βασική φροντίδα ασφαλείας για τα βρέφη αφορά τον ύπνο τους. Τα νεογέννητα πρέπει να κοιμούνται πάντα σε κούνια, ανάσκελα και με μηδενικό κίνδυνο να καταλήξουν με τα κλινοσκεπάσματα να καλύπτουν το πρόσωπό τους. Το στρώμα πρέπει να είναι σταθερό και το σεντόνι της κούνιας να είναι καλά στερεωμένο, για να μην υπάρχει κίνδυνος το βρέφος να τυλιχτεί με αυτό. Η κούνια και η αλλαξιέρα πρέπει να τα διατηρούν ασφαλή από την πιθανότητα να κυλήσουν στο πλάι -είναι πράγματα για τα οποία φροντίζουν οι κατασκευαστές και οι νέοι γονείς απλώς πρέπει να κάνουν την κατάλληλη επιλογή.Έτσι, η βασική κίνηση που πρέπει να κάνουν για να μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση του μωρού, είναι συσκευές ενδοεπικοινωνίας μωρού ή μια κάμερα στο δωμάτιό του. Ακόμα, πολύ χρήσιμα «αξεσουάρ» είναι οι αισθητήρες κίνησης και οι συσκευές ανίχνευσης αναπνοής (αλλιώς, αισθητήρες άπνοιας). Είναι συσκευές απλές και μικρές, μπορούν να τοποθετηθούν με πολλούς τρόπους και σε διάφορα σημεία και να εξασφαλίσουν έτσι ότι όλα πάνε καλά με το βρέφος. Σημαντικό, επίσης, ότι στην αγορά διατίθενται πολλά και διαφορετικά μοντέλα, σε διάφορες τιμές – η επιλογή που θα κάνει κάποιος μπορεί να ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες του.Οι περισσότεροι… πονοκέφαλοι αρχίζουν όταν το μωρό αρχίζει να μπουσουλάει. Στην περίοδο αυτή οι πιθανοί κίνδυνοι μέσα στο σπίτι αυξάνονται κατακόρυφα, οπότε χρειάζεται λεπτομερής έλεγχος και αυστηρή φροντίδα σε συγκεκριμένα σημεία. Συνοπτικά: