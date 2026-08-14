Επίσκεψη Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη στην Περιοχή Ευθύνης της 88 ΣΔΙ (ΦΩΤΟ)

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον Διοικητή τη...





Την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) «ΑΙΓΕΑΣ» Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης (88 ΣΔΙ) «ΛΗΜΝΟΣ».Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός επισκέφθηκε την έδρα της 88 ΣΔΙ στο Στρατόπεδο «ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ» όπου ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Σχηματισμού και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες στους Διοικητές των Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων της.Στη συνέχεια, ο Αρχηγός μετέβη στo Στρατόπεδo «ΥΠΛΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ» όπου πραγματοποίησε ομιλία στο προσωπικό της 88 ΣΔΙ,περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες στο προσωπικό.