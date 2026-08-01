Οταν οι Παπάδες ΚΥΝΗΓΟΥΣΑΝ στην Ερμιόνη τους Γυμνιστές: Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΗΔΟΝΟΒΛΕΨΙΑ το Ξενοδοχείο «ΣΑΛΑΝΤΙ» !!!







Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ο γυμνισμός αποτελούσε θέμα ταμπού για την ελληνική κοινωνία. Οι κάτοικοι των περιοχών που βρίσκονταν κοντά σε παραλίες που προτιμούσαν οι γυμνιστές αντιδρούσαν και προσπαθούσαν να τους διώξουν με κάθε τρόπο.Υπήρχαν όμως και ορισμένοι, κυρίως επιχειρηματίες, που συνειδητοποιούσαν ότι οι γυμνιστές ήταν μια σημαντική ομάδα τουριστών απ΄ όλα τα μέρη του κόσμου, που θα μπορούσαν να τους αποφέρουν ικανοποιητικά έσοδα. Ένας από αυτούς ήταν και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Σαλάντι στην Αργολίδα, που το μετέτρεψε σε κέντρο γυμνισμού, το καλοκαίρι του 1980. Τουρίστες από όλη την Ευρώπη κατέφθασαν στην περιοχή και απολάμβαναν τον ήλιο και τη θάλασσα εν αδαμιαία περιβολή.Όπως αναφέρει ο Τύπος της εποχής, όταν το νέο για την άφιξη των γυμνιστών διαδόθηκε, οι ηδονοβλεψίες έβαλαν την περιοχή στο στόχαστρο και οργάνωναν εκδρομές στην Ερμιόνη. Το ρεπορτάζ αναφέρει την εξωφρενική πληροφορία ότι στην Κυψέλη είχε την έδρα του σύλλογος που ονομάζονταν «ΣΗΚ» δηλαδή Σύλλογος Ηδονοβλεψιών Κυψέλης. Παρόλο που η έκταση του ξενοδοχείου ήταν περιφραγμένη, ώστε να μην έρχονται σε επαφή οι γυμνιστές με τους ντόπιους, οι κάτοικοι αντέδρασαν. Υποκινητής των αντιδράσεων ήταν η τοπική εκκλησία με την υποστήριξη του Μητροπολίτη Ύδρας Ιερόθεου.Οι κάτοικοι των Διδύμων, του χωριού που βρίσκεται κοντά στην παραλία, διαδήλωναν κατά των γυμνιστών, κάθε Κυριακή στην πλατεία του χωριού, φωνάζοντας συνθήματα όπως: «Στρατόπεδα γυμνιστών = άντρα ακολασίας»Οι ντόπιοι, υπό την καθοδήγηση της εκκλησίας, ζητούσαν την απομάκρυνση των γυμνιστών, ενώ κατηγόρησαν τον ξενοδόχο ότι χρησιμοποίησε βία εναντίον τους. Το θέμα πήρε διαστάσεις και οι εφημερίδες έστειλαν αμέσως ρεπόρτερ και φωτογράφους για να καταγράψουν τα όσα συνέβαιναν.Η παραλία γρήγορα μετατράπηκε σε πεδίο αναμέτρησης γυμνιστών και χωρικών. Τον Ιούλιο του 1980 μάλιστα, οι κάτοικοι επιχείρησαν να περικυκλώσουν το ξενοδοχείο Σαλάντι από ξηράς και θαλάσσης κραδαίνοντας σημαίες και λάβαρα. Όπως ήταν αναμενόμενο τον πόλεμο κέρδισε η εκκλησία.Το λουκέτο δεν άργησε να μπει στο ξενοδοχείο, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του επ’ αόριστον. Μετά το λουκέτο πολλοί κάτοικοι που πρωτοστατούσαν στις διαδηλώσεις, αναθεώρησαν, καθώς διαπίστωσαν ότι το «άντρο της ακολασίας» ήταν μια σημαντική πηγή εσόδων για ολόκληρη την περιοχή.Μηχανή του Χρόνου