Θρίλερ στο Βελιγράδι: 28χρονη Ρωσίδα βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, συνελήφθη 25χρονος Τούρκος

Μια 28χρονη Ρωσίδα, η οποία αγνοούνταν από τα τέλη Ιουλίου, βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε κανάλι κοντά στο Βελιγράδι. Για τη δολοφονί...



Η σορός εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης από κατοίκους κοντά σε κανάλι στην περιοχή Padinska Skela, μια αραιοκατοικημένη περιοχή στην άλλη πλευρά του Δούναβη, μακριά από το κέντρο του Βελιγραδίου. Μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ως η Λιουντμίλα Τουρκόβα, η Ρωσίδα που αναζητούσαν οι αρχές τις τελευταίες ημέρες.



Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας, βασικός ύποπτος για τη δολοφονία είναι ένας 25χρονος Τούρκος υπήκοος, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου την ώρα που προσπαθούσε να εγκαταλείψει τη χώρα. Οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα την ταυτότητά του.



Από την έρευνα προέκυψε ότι η 28χρονη φέρεται να δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιουλίου μέσα σε διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί στην περιοχή Μπόρτσα. Ο ύποπτος φέρεται στη συνέχεια να τοποθέτησε τη σορό της σε βαλίτσα, να τη μετέφερε στο κανάλι Vizelj και να την εγκατέλειψε εκεί, προσπαθώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του.



Τα ίχνη της Λιουντμίλα Τουρκόβα είχαν χαθεί το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν σταμάτησε να απαντά στα μηνύματα φίλων της. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνες που οδήγησαν τελικά στον εντοπισμό της σορού και στη σύλληψη του βασικού υπόπτου.





Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των εισαγγελικών αρχών της Σερβίας, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες και τα κίνητρα του εγκλήματος, σύμφωνα με το TASS.

Μια 28χρονη Ρωσίδα, η οποία αγνοούνταν από τα τέλη Ιουλίου, βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε κανάλι κοντά στο Βελιγράδι. Για τη δολοφονία της συνελήφθη ένας 25χρονος Τούρκος, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει από τη Σερβία.