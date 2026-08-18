Συρία: Καταδικάστηκε σε θάνατο ο εξάδελφος του Μπασάρ αλ Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Δικαστήριο της Συρίας καταδίκασε τον Ουασίμ αλ Άσαντ, εξάδελφο του Μπασάρ αλ Άσαντ, σε θάνατο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά τη...

Ο δικαστής Φαχρ αλ Ντιν αλ Αριάν, του 4ου κακουργιοδικείου της Δαμασκού έκρινε τον Ουασίμ αλ Άσαντ, παρόντα στο δικαστήριο, ένοχο για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και κατά συρροήν, βασανιστήρια και ωμότητες (...) που χαρακτηρίσθηκαν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας προσθέτοντας ότι «κατά συνέπεια, καταδικάζεται σε θάνατο».Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Ουασίμ αλ Άσαντ είχε σχηματίσει δύο παραστρατιωτικά σώματα πιστά στο καθεστώς της Δαμασκού που είναι υπεύθυνα για σειρά φονικών επιθέσεων στην περιοχή πρωτεύουσας. Κρίθηκε επίσης ένοχος για υποκίνηση εμφυλίου πολέμου. Άλλες κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών εγκαταλείφθηκαν ελλείψει επαρκών στοιχείων.Αν και δεν κατέλαβε υψηλά αξιώματα στις τάξεις του συριακού καθεστώτος, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε επιβάλει κυρώσεις εναντίον του το 2023 με το αιτιολογικό ότι ηγείτο παραστρατιωτικού σώματος και ήταν βασικό πρόσωπο του τοπικού δικτύου διακίνησης ναρκωτικών.Κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ο Ουασίμ αλ Άσαντ προβαλλόταν σε φωτογραφίες στα κοινωνικά μέσα δίπλα σε πολυτελή αυτοκίνητα, με στρατιωτικές στολές και κρατώντας όπλα. Το ίδιο δικαστήριο καταδίκασε στις 11 Αυγούστου σε θάνατο τον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, τον αδελφό του Μάχερ αλ Άσαντ και πολλούς ακόμη αξιωματούχους του καθεστώτος της Δαμασκού για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν κατά την διάρκεια του πολυαίμακτου συριακού εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε το 2011.Ανάμεσά τους ο Ατεφ Νατζίμπ, ο διαβόητος αρχηγός των υπηρεσιών πολιτικής ασφαλείας στην πόλη Ντεράα της νότιας Συρίας πριν και κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.Ο Ατεφ Νατζίμπ είναι ο μοναδικός καταδικασθείς που ήταν παρών στην δίκη. Ολοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι καταδικάσθηκαν ερήμην.