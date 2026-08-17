Θέουτα: Δεκάδες βιασμοί μετά την εισβολή των λαθρομεταναστών! Τρεις άνδρες επιχείρησαν να βιάσουν ένα δεκάχρονο κορίτσι...

Οι πηγές της εφημερίδας στη Θέουτα επιβεβαιώνουν 15 βιασμούς.«Κορίτσια και γυναίκες πέφτουν θύματα σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών λόγω του χάους… στη Θέουτα μετά τη μαζική εισροή μεταναστών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η Español ανέφερε ότι έχουν ληφθεί 15 καταγγελίες (σχετικές με βιασμούς) και δύο άτομα έχουν συλληφθεί» για αυτό το είδος εγκλήματος. — αναφέρει το δημοσίευμα.Το Υπουργείο Υγείας, με τη σειρά του, κάνει λόγο για πέντε.Σημειώνεται ότι ανήλικοι και γυναίκες καταφεύγουν κοντά σε οχήματα της Εθνικής Αστυνομίας στην περιοχή CETI για να προστατευτούν από βιαστές.Σύμφωνα με πηγές της ισπανικής εφημερίδας Mundo, το τελευταίο περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Τρεις άνδρες επιχείρησαν να βιάσουν ένα δεκάχρονο κορίτσι.Σημειώνεται ότι οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν στις 15 Αυγούστου μια ακόμη προσπάθεια εκατοντάδων μεταναστών να εισέλθουν παράνομα στη Θέουτα της Ισπανίας.